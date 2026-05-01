Fue goleador de Boca, dirigió a Adam Bareiro y puso el foco en un rasgo clave de su estilo: "Juega al límite"

Una mirada autorizada, con experiencia directa, puso el foco en un aspecto clave del estilo de juego de Adam Bareiro, actual delantero de Boca.

El exdelantero e ídolo de Boca Juniors, Martín Palermo, se refirió a la expulsión de Adam Bareiro en la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores y analizó su forma de jugar, marcada por la intensidad y el riesgo constante.

El análisis de Palermo sobre Bareiro y su forma de jugar al límite "Tiene esa entrega, esa lucha en todas las jugadas, también es goleador, porque en esa última parte en Fortaleza fueron muy importantes los goles que hizo. En esa lucha, juega al límite todo el tiempo, es su manera", afirmó el Titán, quien lo dirigió en su paso por el fútbol brasileño.

Martín Palermo DT de Fortaleza Martín Palermo hizo una gran campaña en Fortaleza y dirigió a Adam Bareiro. @FortalezaEC Además, dejó en claro que no tuvo injerencia en su llegada a Boca: "No me llamaron para consultarme por él. ¿Para qué me van a llamar?". Mientras tanto, el delantero suma seis goles en 13 partidos con la camiseta azul y oro, aunque su expulsión en Brasil terminó condicionando al equipo.

Palermo también recordó lo que intentó corregir durante su etapa como entrenador en Fortaleza: "Le insistía que lo necesitaba los 90 minutos. Es una cuestión que tiene que asimilar y trabajar, pero su forma impulsiva de disputar cada pelota, su juego y forcejeo lo lleva a eso. Para un delantero condicionarse con una tarjeta, lo lleva a que cualquier acción que repita, sea expulsado y dejar al equipo con uno menos".

Martín Palermo analizó el juego de Adam Bareiro Martín Palermo analizó el juego de Adam Bareiro. ESPN