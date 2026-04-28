La polémica expulsión de Adam Bareiro en el primer tiempo de Cruzeiro-Boca: ¿fue exagerada?

La noche de Copa Libertadores en Belo Horizonte dejó una jugada tan discutida como polémica. En un primer tiempo caliente entre Cruzeiro y Boca , el gran foco estuvo puesto en la expulsión de Adam Bareiro , que vio la roja justo antes del entretiempo.

El delantero paraguayo había sido amonestado previamente por un leve contacto en una pelota aérea con Gerson, en una sanción que ya había generado algunos reclamos. Lejos de bajar la intensidad, siguió jugando al límite

En un partido friccionado y con muchas infracciones, el paraguayo quedó en la mira del árbitro Esteban Ostojich, que no lograba imponer un criterio claro ante la seguidilla de faltas de ambos lados.

La jugada decisiva llegó sobre el final del primer tiempo. Intentando proteger la pelota en campo rival, el ex River y Fortaleza estiró el brazo y apoyó su mano sobre el cuello de Christian. El juez uruguayo, que ya lo tenía condicionado y en la mira, no dudó: segunda amarilla y expulsión.

La reacción de Boca fue inmediata. Hubo protestas masivas dentro del campo, con varios jugadores rodeando al juez y el propio Bareiro intentando explicarle que la acción no merecía esa sanción.

Pese a las quejas y a la expectativa por una posible revisión del VAR que nunca llegó (la tecnología no puede intervenir en segundas amarillas), la decisión no se modificó. Así, el Xeneize se vio obligado a rearmarse rápidamente y afrontar todo el complemento con diez jugadores, en un partido que terminó perdiendo sobre el final. Chau invicto.