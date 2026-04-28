Con polémica, Boca perdió 1-0 ante Cruzeiro en Brasil y le puso fin a su invicto de 14 partidos

Boca Juniors cayó por 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Neyser Villarreal, a los 37 minutos del segundo tiempo.

El Xeneize jugó con un hombre menos desde los 45 minutos de la primera etapa, luego de la expulsión por doble amarilla Adam Bareiro . A pesar de la derrota, el equipo que dirige Claudio Úbeda se mantiene en el primer puesto con seis unidades, aunque el local llegó a la misma cantidad de unidades y escolta la zona, con dos goles de desventaja en la diferencia de gol.

Boca se quedó con un hombre menos en tiempo cumplido de la primera parte, por una doble amonestación luego de reiteradas infracciones del delantero paraguayo, siendo la última un manotazo en la cara del extremo Christian mientras intentaba controlar la pelota de espaldas.

La doble amonestación de Bareiro que generó el estallido de Boca ante Cruzeiro.

La doble amonestación de Bareiro que generó el estallido de Boca ante Cruzeiro.

La primera llegada del complemento fue del equipo brasileño, a los 17 minutos, con un córner que habilitó el cabezazo del defensor Fabricio Bruno, quien se deshizo de su marca y cargó contra el área, aunque definió muy desviado por el poste derecho de Brey.

Cuando iban 27 minutos del segundo tiempo, el desequilibrante Keny Arroyo recibió por el costado derecho, salió para la pierna zurda y remató desde el vértice del área, con un tiro que agarró efecto, se cerró por detrás del vuelo del arquero del Xeneize y pasó muy cerca del segundo palo.

El conjunto local volvió a llegar a los 34 minutos, mediante un tiro bajo y al primer palo del delantero Kaio Jorge, a pocos metros del arco, que Brey pudo detener con la pierna izquierda, bien posicionado y rápido de reflejos.

Pero en 37 minutos del segundo tiempo, un excelente pase filtrado por derecha de Matheus Pereira habilitó el desborde de Jorge, que puso un efectivo centro atrás para que Neyser Villarreal empuje la pelota al gol.

El gol de Villarreal para darle el triunfo a Cruzeiro a minutos del final

Néiser Villarreal anotó el 1-0 Cruzeiro ante Boca al minuto 82. Néiser Villarreal anotó el 1-0 Cruzeiro ante Boca al minuto 82. Video: ESPN

En la próxima fecha, Boca visitará a Barcelona de Ecuador, el martes 5 de mayo a las 21:00, mientras que el elenco brasileño será visitante de la Universidad Católica de Chile el miércoles 6, desde las 23:00.

El minuto a minuto de Cruzeiro-Boca