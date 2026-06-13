La primera decisión del Vasco Arruabarrena en Boca que marca el rumbo de su segundo ciclo como DT

Mientras espera la oficialización de su regreso, Arruabarrena empezó a recorrer Boca Predio y mostró una de las prioridades que tendrá en esta nueva etapa.

El Vasco Arruabarrena, el elegido por Boca para iniciar un nuevo ciclo.

Rodolfo Arruabarrena ya está en funciones en Boca. Aunque el club todavía no anunció oficialmente su contratación ni realizó la presentación formal, el entrenador comenzó a trabajar en la planificación del segundo semestre y este sábado tuvo una intensa actividad en Boca Predio.

Más allá del análisis del plantel profesional, una de las primeras decisiones del Vasco fue profundizar el seguimiento de las Divisiones Inferiores. Se trata de una marca registrada de sus anteriores experiencias como entrenador y una filosofía que siempre defendió públicamente.

La apuesta de Rodolfo Arruabarrena por los juveniles Durante su primer ciclo en Boca, entre 2014 y 2016, Arruabarrena les dio oportunidades a varios futbolistas surgidos del club como Rodrigo Bentancur, Nahuel Molina, Nicolás Colazo, Pichi Erbes y Leandro Marín. Su mirada sobre los jóvenes nunca cambió.

"Me gusta sacar jóvenes. Creo que la juventud es la que te da dinámica", había explicado tiempo atrás. Incluso fue más allá al señalar que los futbolistas deben demostrar compromiso para ganarse un lugar dentro del plantel profesional.

Presencia en las Inferiores y observación directa La Séptima de Boca dirigida por el Chipi Barijho La Séptima División de Boca dirigida por Antonio "Chipi" Barijho. Prensa Boca Por eso no sorprendió que este sábado se lo viera observando distintos partidos de las categorías juveniles en Ezeiza. Uno de ellos fue el encuentro de la Séptima División que dirige su excompañero Antonio Barijho.