Atento, Arruabarrena: Dybala habló de su futuro y respondió si Boca es una opción para mitad de año

Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases . Mientras continúan las negociaciones para renovar su contrato con Roma , el delantero argentino fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en refuerzo de Boca Juniors y optó por la cautela. Además, sorprendió al hablar de un eventual regreso al fútbol argentino y confesó dónde le gustaría cerrar su carrera.

La expectativa en el mundo xeneize, que esta semana anunció la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT , creció este último tiempo ante las versiones que vinculan a la Joya con Boca. Sin embargo, el atacante de 32 años evitó alimentar las especulaciones y dejó en claro que su prioridad inmediata pasa por resolver su situación contractual con el club italiano.

En su llegada a Córdoba, Dybala fue consultado directamente sobre la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro y respondió sin dar definiciones. "¿ Boca ? Veremos. Todavía soy jugador de la Roma hasta el final del mes. Por respeto al club, no voy a hablar de mi futuro. Todavía no lo tengo decidido, no sé cuál va a ser. No puedo decirte algo que no conozco", expresó en declaraciones a Cadena 3.

Aunque evitó pronunciarse sobre su próximo destino, el campeón del mundo dejó claro que todavía no tomó una decisión definitiva respecto de su futuro. Sus palabras llegan en un momento clave, con las conversaciones para extender su vínculo con Roma avanzando entre ambas partes.

Dybala incluso amplió el abanico de posibilidades cuando fue consultado sobre una eventual vuelta al fútbol argentino. "Hay posibilidades de todo", afirmó, antes de mencionar a otro club con el que mantiene un fuerte vínculo sentimental.

Desde Italia, distintos medios sostienen que la continuidad del argentino es una prioridad para la nueva conducción deportiva de Roma. El flamante director deportivo, Tony D'Amico, habría impulsado personalmente las conversaciones para asegurar la permanencia de una de las principales figuras del plantel.

Según trascendió, el entorno del futbolista ya respondió a una propuesta presentada por el club y las negociaciones continúan abiertas. La entidad italiana conoce las condiciones pretendidas por el jugador y existe optimismo respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que dispute una quinta temporada consecutiva en la institución.

El sueño de regresar a sus orígenes

Más allá de las especulaciones sobre Boca y de las conversaciones con Roma, una de las declaraciones que más repercusión generó estuvo relacionada con Instituto, el club donde Dybala inició su carrera profesional. "Todos los clubes son opciones. Hasta Instituto, así no se pone mal la gente de la Gloria", comentó entre risas cuando fue consultado por las alternativas que analiza para el futuro.

Dybala habló de su futuro y respondió si Boca es una opción para mitad de año Dybala habló de su futuro y respondió si Boca es una opción para mitad de año

Luego profundizó sobre ese sentimiento y reconoció que le gustaría volver a vestir la camiseta del conjunto cordobés antes de retirarse. "Ojalá, me encantaría. Me gustaría que el círculo sea cerrando en Instituto. Es un club al que le debo mucho y siempre voy a estar agradecido. Espero que se pueda dar. En el fútbol nunca sabés qué puede pasar", sentenció.

De esta manera, la posibilidad de ver a Dybala en Boca seguirá siendo materia de especulación. El delantero no descartó ningún escenario, aunque dejó en claro que primero resolverá su situación con Roma antes de tomar una decisión sobre la próxima etapa de su carrera.