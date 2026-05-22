Ojo, Boca: en Italia hay un fuerte rumor sobre Paulo Dybala que cambiaría su futuro en la Roma

El futuro de Paulo Dybala parece empezar a definirse y, mientras en Boca siguen atentos a cada movimiento, en Italia aseguran que la Roma dio un paso firme para quedarse con la Joya. En las últimas horas, el club de la capital italiana aceleró las negociaciones y el optimismo crece alrededor de una posible continuidad del campeón del mundo.

Las señales comenzaron a multiplicarse rápidamente. Primero trascendió que la dirigencia de la Loba ya le acercó una propuesta formal para extender su vínculo por una temporada más, una muestra clara de que dentro del club existe una decisión fuerte de retener al delantero argentino como una de las piezas centrales del proyecto deportivo.

Desde Italia, además, aseguran que hay consenso absoluto entre todas las partes involucradas. Tanto Paulo Dybala como el entrenador Gian Piero Gasperini y el propietario del club, Dan Friedkin, coincidirían en avanzar con la renovación. De hecho, el propio técnico ya había dejado entrever públicamente su deseo de contar con la Joya en sus últimas declaraciones ante la prensa.

Pero el dato que terminó de revolucionar el panorama llegó de la mano de La Gazzetta dello Sport, el medio deportivo más influyente del país. El histórico diario fue contundente al afirmar: “Dybala, regreso al futuro otra vez con la Roma. Su renovación será anunciada el lunes”. Una información que en Italia ya toman casi como un hecho y que, inevitablemente, enfría las ilusiones de quienes soñaban con un posible regreso del cordobés al fútbol argentino.

La decisión final la tomará Dybala

Lo cierto es que la decisión final sigue estando en manos de Paulo Dybala. El cordobés de 32 años atraviesa horas decisivas y dejó una imagen que en Italia interpretaron casi como una despedida emocional. Tras el triunfo 2-0 en el clásico capitalino ante Lazio, la Joya permaneció varios minutos en el estadio Olímpico junto a su familia, sacándose fotos y disfrutando de una escena cargada de simbolismo. Un gesto que alimentó las especulaciones y que, al mismo tiempo, también pudo haber funcionado como una señal de presión en plena negociación contractual.

De todos modos, en Italia remarcan que todavía queda un capítulo clave antes de cualquier anuncio oficial. Según reveló La Gazzetta dello Sport, el desenlace de la última jornada de la Serie A podría resultar determinante para terminar de sellar el futuro del atacante argentino.

paulo dybala El partido de la Roma contra Hellas Verona podría definir el futuro de Dybala. Instagram @paulodybala

En esa definición, la Roma visitará a Hellas Verona, ya descendido, con un objetivo enorme en juego: asegurar la clasificación a la próxima Champions League. Una victoria le permitiría al conjunto romano regresar al torneo más importante del continente después de varias temporadas de ausencia, ya que no disputa la Orejona desde la campaña 2018/2019. Un objetivo deportivo y económico que dentro del club consideran fundamental y que podría inclinar definitivamente la balanza para la continuidad de Dybala.