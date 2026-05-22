Caracas cargó a Racing con un posteo lapidario tras eliminarlo de la Copa Sudamericana

Tras lograr una histórica clasificación en Avellaneda, el conjunto venezolano se burló de Racing con un durísimo posteo en su cuenta de X.

Racing protagonizó un papelón en la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas era uno de los favoritos para acceder a la siguiente ronda del certamen, pero quedó eliminado en la fase de grupos al empatar 2-2 frente a Caracas en el Cilindro de Avellaneda.

La Academia, que estaba muy complicada en su grupo, tenía que ganar los dos partidos que le quedaban para aspirar por la clasificación a los 16vos de final. Sin embargo, en un partido donde fue superior a su rival, no logró concretar las oportunidades y el elenco venezolano pegó en los momentos exactos, se llevó el punto que necesitaba y se metió en la siguiente fase junto a Botafogo (se aseguró el primer puesto).

Caracas cargó a Racing con un posteo lapidario tras eliminarlo Tras lograr una histórica clasificación, Caracas no se quedó callado y en sus redes sociales aprovechó para burlarse de Racing con un lapidario posteo. En su cuenta de X, el conjunto venezolano subió una foto de una portada de Olé del día que empataron 1-1 en tierras venezolanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Caracas_FC/status/2057653489765876085&partner=&hide_thread=false EL DÉBIL CARACAS TE ELIMINO Y ESTÁ EN LA SIGUIENTE FASE pic.twitter.com/Ztg3aAUsXU — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) May 22, 2026

En el texto se puede ver que describieron a los Demonios Rojos con la palabra débil y esto no cayó para nada bien. Ante ello, Caracas subió el tuit con esa imagen y el siguiente texto: “El débil Caracas te eliminó y está en la siguiente fase”, y lo acompañó con un emoji de silencio.