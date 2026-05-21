Racing empató 2-2 con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos

Por la fecha 5 del Grupo E, Racing recibí a Caracas en el Cilindro de Avellaneda sin margen de error. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas, que estaba obligado a ganar para seguir con vida en el certamen no pasó de un empate 2-2 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en primera fase.