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Racing empató 2-2 con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos

Racing estaba obligado a ganar para mantenerse con vida, pero no pudo imponerse como local ante Caracas y se despide con una fecha de anticipación.

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Racing quedó eliminado en casa ante Caracas.

Racing quedó eliminado en casa ante Caracas.

Fotobaires

Por la fecha 5 del Grupo E, Racing recibí a Caracas en el Cilindro de Avellaneda sin margen de error. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas, que estaba obligado a ganar para seguir con vida en el certamen no pasó de un empate 2-2 y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en primera fase.

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El gol en contra tempranero de Rojas para el 1-0 de Caracas

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El gol de Martirena para el empate de Racing

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El gol de penal de Maravilla Martínez para el 2-1 de Racing

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El gol de Gudiño con blooper de Tagliamonte para el 2-2

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La increíble oportunidad que desperdició Maravilla Martínez

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El minuto a minuto de Racing Club - Caracas FC

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