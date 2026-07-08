"La Cuarta Estrella": la canción que explotó tras el triunfo de la Selección y busca ser el nuevo "Muchachos"
Tras el infartante 3-2 ante Egipto, los jugadores de la Selección argentina celebraron con "La Cuarta Estrella", la canción que promete marcar este Mundial.
El desahogo de la Selección argentina tras el triunfo ante Egipto se hizo sentir en el vestuario y dejó una imagen que encendió la fiebre mundialista. Tras clasificar a cuartos de final con un batacazo histórico, los jugadores celebraron con una nueva canción que remonta al clima previo a ganar la tercera estrella.
Horas después de la victoria, la AFA publicó un video donde se ve al equipo de Lionel Scaloni festejando en el vestuario y cantando "La Cuarta Estrella", un tema que ya circulaba entre los hinchas pero que estalló después del agónico partido de octavos de final.
Video: la Sacaloneta festejó al grito de “La Cuarta Estrella”
Después de “Muchachos”, el himno que acompañó a la Scaloneta en el camino a ganar la Copa del Mundo en Qatar, encontrar una canción que alentara a la Selección para lograr el bicampeonato no fue fácil.
De hecho, la nueva canción ya había empezado a sonar en las redes sociales y en algunas tribunas durante el Mundial 2026, pero el video de los jugadores fue lo que la catapultó para que suene en todos los rincones del país.
La euforia con la que los jugadores la cantaron en el vestuario, todavía atravesados por la emoción de una remontada histórica, hizo que el video se viralizara en pocas horas y se convirtiera en el “Muchachos” de 2026.
La letra completa de "La Cuarta Estrella"
Soy hincha de la Selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La Copa que le robaron al Diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna hasta el cajón
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón.
Quién creó "La Cuarta Estrella"
El autor de la canción es Pablo Quintana, conocido artísticamente como "Palmito", quien adaptó la melodía del clásico "No me arrepiento de este amor", de Gilda.
Según contó el músico, compuso el tema meses antes del inicio del Mundial con la idea de que acompañara a la Selección durante el torneo. La letra hace referencia a la consagración en Qatar 2022, al sueño del bicampeonato, a Diego Maradona, Lionel Messi y las Islas Malvinas.
Sin embargo, fue el desahogo del plantel tras el agónico 3-2 frente a Egipto el que terminó de darle un nuevo impulso. Ahora, "La Cuarta Estrella", es himno de desahogo y festejo en todo el país.