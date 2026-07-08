"La Cuarta Estrella": la canción que explotó tras el triunfo de la Selección y busca ser el nuevo "Muchachos"

Tras el infartante 3-2 ante Egipto, los jugadores de la Selección argentina celebraron con "La Cuarta Estrella", la canción que promete marcar este Mundial.

La Selecciógipton celebró el agónico triunfo ante E.

El desahogo de la Selección argentina tras el triunfo ante Egipto se hizo sentir en el vestuario y dejó una imagen que encendió la fiebre mundialista. Tras clasificar a cuartos de final con un batacazo histórico, los jugadores celebraron con una nueva canción que remonta al clima previo a ganar la tercera estrella.

Horas después de la victoria, la AFA publicó un video donde se ve al equipo de Lionel Scaloni festejando en el vestuario y cantando "La Cuarta Estrella", un tema que ya circulaba entre los hinchas pero que estalló después del agónico partido de octavos de final.

La Selección argentina se apropió de la nueva canción tras el agónico triunfo. DPA Video: la Sacaloneta festejó al grito de “La Cuarta Estrella” Después de “Muchachos”, el himno que acompañó a la Scaloneta en el camino a ganar la Copa del Mundo en Qatar, encontrar una canción que alentara a la Selección para lograr el bicampeonato no fue fácil.

De hecho, la nueva canción ya había empezado a sonar en las redes sociales y en algunas tribunas durante el Mundial 2026, pero el video de los jugadores fue lo que la catapultó para que suene en todos los rincones del país.

La euforia con la que los jugadores la cantaron en el vestuario, todavía atravesados por la emoción de una remontada histórica, hizo que el video se viralizara en pocas horas y se convirtiera en el “Muchachos” de 2026.