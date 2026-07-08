En el reestreno de Arruabarrena, Boca le ganó 1-0 a Paranaense con un golazo de Lautaro Blanco

El lateral izquierdo metió un fierrazo al ángulo para darle el triunfo al Xeneize en Salta. El equipo brasileño terminó con diez hombres por un patadón de su arquero.

Como no podía ser de otra manera, el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca Juniors comenzó con triunfo. El Xeneize se impuso por 1-0 sobre Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Padre Ernesto Pedernera de Salta, donde una multitud de hinchas acompañó al equipo para empezar a palpitar el inicio del semestre.

El único gol del partido lo marcó Lautaro Blanco a los 27 minutos. El lateral zurdo recibió de Santiago Ascacibar, la acomodó para su perfil y sacó un misil de afuera del área que sentenció la historia.

El golazo de Lautaro Blanco para la victoria de Boca en Salta Lautaro Blanco marcó el 1-0 de Boca. Video: ESPN En el complemento, el arquero Santos se fue expulsado en el equipo brasileño por una criminal patada en el rostro de Leonel Flores, el juvenil que tuvo su estreno absoluto en la Primera de Boca. El delantero categoría 2007 estuvo tirado un rato largo y la terminó sacando barata: apenas le quedó una marca sobre la frente, lo que llevó alivio al cuerpo técnico del Vasco.

El arquero de Paranaense metió una patada karateca y vio la roja directa ¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wwbsVdYMkk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026 El Xeneize llegaba a este compromiso luego de disputar dos ensayos a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia en Casa Amarilla. El primero terminó 1-1 con un gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue victoria por 1-0 gracias a un tanto de Miguel Merentiel.