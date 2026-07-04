Boca empató 1-1 con Defensa y Justicia en el primer amistoso de la era Arruabarrena

Boca Juniors dio su primer paso formal en la pretemporada bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena . En Casa Amarilla, el equipo igualó 1-1 ante Defensa y Justicia en un amistoso que sirvió como primera prueba futbolística del ciclo, aún sin indicios definitivos del once ideal para la competencia oficial.

El encuentro permitió observar distintas variantes en ambos equipos y el primer rodaje competitivo de un plantel que atraviesa una etapa de evaluación. El objetivo principal del cuerpo técnico es sumar minutos de juego y ajustar funcionamiento de cara al inicio de la temporada.

El marcador se abrió con un gol de Ángel Romero, que definió por encima del arquero tras una asistencia de Tomás Aranda. El empate llegó a través de César Pérez, que igualó las acciones para el conjunto de Florencio Varela.

Por su parte, Defensa y Justicia alineó a Lautaro Amade (Marcos Ledesma); Ayrton Portillo, D. Fernández, D. Martínez, D. Cáceres; Santiago Sosa (Thiago Martínez), César Pérez; Facundo Altamira (Thomas Blásquez), David Barbona; Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez.

Lo que viene para Boca en la preparación

El equipo dirigido por Arruabarrena continuará con su puesta a punto de cara a los compromisos oficiales. El primer partido formal de la temporada será el jueves 16 de julio ante Sarmiento por la Copa Argentina.

Luego, Boca afrontará dos encuentros clave por la Conmebol Sudamericana frente a O’Higgins, programados para los miércoles 23 y 30 de julio, con el objetivo de avanzar a los octavos de final del certamen continental.