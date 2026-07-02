Cavani se despidió de Boca en redes tras hacer efectiva su rescisión: "Jamás me voy a arrepentir"
Luego de hacer oficial su salida de Boca, Edinson Cavani publicó un emotivo video de despedida al mundo azul y oro en su cuenta de Instagram.
A tres años de su llegada, Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca Juniors. Si bien su salida se conoció semanas atrás con el arribo del Vasco Arruabarrena, este miércoles 1 de julio se hizo oficial la rescisión de su contrato. De este modo, se va tras casi ni jugar durante todo lo que fue el primer semestre.
Sus constantes lesiones le impidieron al Matador tener un buen cierre a su etapa en la Ribera y apenas sumó 104 minutos en este 2026 repartidos en 2 partidos. Y al no poder despedirse en la cancha, el goleador uruguayo debió decir adiós en redes con un video que compartió en su cuenta de Instagram.
El video de despedida de Edinson Cavani tras rescindir en Boca
"Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el cien por ciento cada partido", comienza su alocución.
Tras esto, se detiene en los "momentos difíciles" que le tocaron vivir: "Hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo", detalla.
"Eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso", apuntó luego, parafraseando al Maestro Tabárez, quien fue su DT durante largos años en la Selección de Uruguay.
"Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", indicó Cavani respecto de él y su familia. Y cerró con un agradecimiento final: "Le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre".
El mensaje completo de Edinson Cavani
Hola, bosteros, ahora sí llegó el momento de poder decirles algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el cien por ciento cada partido.
El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando, después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club.
En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo.
Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien.
No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha.
Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio: la gente de utilería, de la cocina y todos aquellos que hacían parte (para) que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo, así que le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande.