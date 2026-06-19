El club que sueña con la vuelta de Cavani tras rescindir su contrato con Boca: "Las puertas están abiertas"

Luego de acordar la rescisión de su contrato en el Xeneize, un club sudamericano invitó públicamente a Edinson Cavani a sumarse a sus filas.

El ciclo de Edinson Cavani en Boca llegó a su final antes de lo imaginado. A pesar de haber trabajado durante las últimas semanas para recuperarse físicamente y volver a tener protagonismo, la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes modificó por completo su panorama. El entrenador le comunicó que no sería tenido en cuenta y, tras una charla con Juan Román Riquelme, el delantero acordó la rescisión de su contrato.

Lejos de pensar en el retiro, el Matador mantiene intacta la intención de seguir compitiendo. A sus 39 años, y pese a una seguidilla de lesiones que lo acompañó en las últimas temporadas, el uruguayo continúa entrenándose por su cuenta mientras analiza las distintas opciones que aparecen para continuar su carrera profesional.

En ese contexto, un viejo amor levantó la mano y dejó en claro que lo espera con los brazos abiertos. Se trata de Danubio, el club donde Cavani se formó y debutó oficialmente en marzo de 2007. Gustavo Matosas, director deportivo de la institución uruguaya, no ocultó su deseo de volver a verlo con la camiseta franjeada. “No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Esta es su casa”, expresó.

El presidente de Danubio le abrió las puertas a Cavani El presidente de Danubio sueña con el regreso de Edinson Cavani. @BocaJrsOficial Además, Matosas dejó en claro que el estado físico del delantero no representa una preocupación para el club. “Tenemos a uno de los mejores cuerpos médicos, no solo de Uruguay sino de gran parte de América. Esta es su casa y, si él decide que sea acá, estaremos preparados para recibirlo”, sostuvo, intentando seducir al ex goleador de la Selección de Uruguay.