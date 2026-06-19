El brutal elogio de un futbolista Francia a Messi tras su hat-trick ante Argelia: "Fue increíble"

El triplete Messi frente al combinado africano sigue generando repercusión en todo el planeta y ahora, un futbolista de Francia llenó de elogios a la Pulga.

Francia debutó con una sólida victoria por 3-1 ante Senegal en el Mundial 2026, pero la alegría duró poco en el centro de la escena. Horas más tarde, Lionel Messi se robó todos los reflectores con un hat-trick espectacular en el triunfo 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia, una actuación que despertó admiración incluso dentro del vestuario francés.

Uno de los que no ocultó su fascinación fue Malo Gusto. El lateral del Chelsea, que disputa su primera Copa del Mundo, fue consultado en conferencia de prensa sobre la exhibición del capitán argentino y respondió con una sonrisa. “Fue increíble”, resumió el defensor, dejando en claro el impacto que provocó la actuación del rosarino.

Malo Gusto, figura de Francia, llenó de elogios a Messi X @SC_ESPN El reconocimiento hacia Messi no fue aislado. Su compañero Maghnes Akliouche también destacó la vigencia del campeón del mundo y valoró la posibilidad de seguir disfrutando de su talento en una competencia de semejante magnitud. “Sabemos que es una leyenda y una figura histórica del fútbol. Sigue impresionando. Es bueno tener todavía a este tipo de jugador en un Mundial”, afirmó.

Además de los elogios hacia el argentino, Gusto habló sobre la fuerte competencia interna que existe en el plantel dirigido por Didier Deschamps. “Tenemos un grupo de muchísima calidad y todos queremos jugar. Si el entrenador decide no utilizarme, tendré que aceptarlo, pero si me toca entrar, tendré que dar lo mejor de mí”, explicó.