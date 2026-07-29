El impresionante operativo de los bomberos para combatir los incendios en Francia

Las autoridades francesas ordenaron la evacuación preventiva de otras 4.000 personas en distintos puntos turísticos de la costa atlántica debido al avance del incendio forestal que afecta el oeste del país europeo . La medida se adoptó mientras continúa el operativo para contener las llamas en la región de Gironda, donde el fuego permanece activo y las altas temperaturas previstas para los próximos días complican las tareas de los equipos de emergencia.

El nuevo operativo se concentró en los alrededores de Lacanau y de la península de Lège-Cap-Ferret , donde se encuentran campings, complejos vacacionales, residencias turísticas y otros establecimientos de alojamiento. El incendio volvió a intensificarse en las inmediaciones de Grand Crohot, una de las playas más concurridas de la zona. Ante esa situación, las autoridades incrementaron el despliegue aéreo para combatir el fuego . En total trabajan 23 aviones y helicópteros, que realizan descargas de agua y retardante con el objetivo de contener el avance de las llamas.

El portavoz de la Federación Francesa de Bomberos, Eric Brocardi, afirmó que los equipos trabajan en un momento decisivo debido al incremento previsto de las temperaturas. Según explicó, el operativo continuará reforzado para intentar contener el incendio antes de que las condiciones meteorológicas favorezcan una nueva expansión del fuego.

La prefecta de Gironda, Sophie Brocas, advirtió que la situación continúa siendo compleja y sostuvo que la emergencia todavía no está superada. No obstante, informó que unos 60.000 residentes evacuados preventivamente de Le Haillan y de sectores de Mérignac y Eysines podrían regresar a sus viviendas durante la jornada, ya que esas localidades no fueron alcanzadas por el fuego .

Las autoridades recomendaron a quienes vuelvan a sus hogares mantener los teléfonos móviles encendidos y tener preparados elementos esenciales ante la posibilidad de nuevas evacuaciones si las condiciones cambian.

Las consecuencias del incendio en Gironda

El incendio de Gironda ya destruyó una superficie equivalente a cuatro veces el tamaño de París y obligó a evacuar a unas 220.000 personas desde el inicio de la emergencia. El ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó el operativo como "muy probablemente" la mayor evacuación civil realizada en Francia fuera de un contexto de guerra.

El servicio meteorológico francés emitió una alerta amarilla por calor para la región de Gironda. Se esperan temperaturas de entre 33 y 35 grados durante la jornada, mientras que este miércoles podría registrarse el punto más intenso de la nueva ola de calor que atraviesa el país.

El incendio de Gironda forma parte de una temporada especialmente crítica para Francia. Según informó el Ministerio del Interior, en lo que va del año las llamas ya consumieron más de 115.000 hectáreas.