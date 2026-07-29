Rusia puso en busca y captura al creador de Telegram: de qué acusa a Pável Dúrov

Rusia declaró este miércoles 29 de julio en busca y captura internacional a Pável Dúrov , fundador de Telegram . El Servicio Federal de Seguridad (FSB) lo acusó formalmente de colaborar con actividades terroristas por no haber eliminado canales, grupos y bots que, según las autoridades, eran utilizados para organizar ataques dentro del país.

El organismo abrió el expediente bajo el artículo 205.1 del Código Penal ruso, que castiga la asistencia o colaboración con organizaciones terroristas. La investigación contra Dúrov había comenzado meses atrás, pero ahora Rusia avanzó con una imputación en ausencia y con el procedimiento para localizarlo fuera de sus fronteras.

El FSB sostiene que Telegram no retiró numerosos canales, chats y herramientas automáticas presuntamente empleadas por los servicios de inteligencia de Ucrania y por organizaciones consideradas extremistas o terroristas en Rusia.

De acuerdo con la versión oficial, esos espacios digitales habrían servido para coordinar sabotajes, atentados, asesinatos, ataques contra instalaciones y maniobras de fraude informático. Las autoridades rusas también aseguraron que estas actividades provocaron víctimas y importantes daños materiales, aunque las acusaciones deberán ser demostradas en la Justicia.

La orden emitida por Rusia podría abrir el camino a un pedido internacional de extradición contra Pável Dúrov.

Uno de los casos mencionados por el FSB está relacionado con Daivinchik/Leo, un bot de Telegram que funciona como servicio de citas. El organismo afirmó que jóvenes rusos de entre 18 y 22 años habrían sido contactados mediante esa herramienta y luego involucrados en actividades de sabotaje .

El Ministerio del Interior ruso también vinculó la aplicación con miles de estafas y con investigaciones relacionadas con tráfico de armas, narcotráfico y ataques informáticos. Telegram cuenta con más de mil millones de usuarios y continúa siendo una de las plataformas de comunicación más utilizadas dentro de Rusia.

Rusia podría solicitar la extradición de Dúrov

El próximo paso podría ser una orden de arresto en ausencia dictada por un tribunal de Moscú. Esa medida permitiría que Rusia solicite formalmente la extradición de Dúrov y busque su detención mediante mecanismos internacionales. Sin embargo, especialistas consideran poco probable que Francia o los Emiratos Árabes Unidos acepten entregarlo.

Dúrov, de 41 años, vive fuera de Rusia y posee ciudadanía francesa y emiratí. En agosto de 2024 fue detenido en Francia y quedó bajo investigación por la supuesta falta de controles y cooperación de Telegram frente a delitos cometidos mediante la plataforma.

La orden contra el empresario no convierte automáticamente en ilegal el uso de Telegram en Rusia. No obstante, algunos dirigentes rusos ya plantearon la posibilidad de aplicar nuevas restricciones e incluso declarar a la compañía como una organización vinculada al terrorismo.

Telegram respondió a las acusaciones publicando en su cuenta oficial de X una antigua fotografía en la que Dúrov muestra el dedo medio. La misma imagen había sido utilizada por el empresario en 2011, durante otro enfrentamiento relacionado con el control de VKontakte, la red social que creó antes de fundar Telegram.

El conflicto se produce mientras el Gobierno ruso intenta impulsar MAX, una aplicación nacional de mensajería. Sin embargo, ciudadanos, funcionarios, militares y dirigentes políticos continúan utilizando Telegram para informarse y comunicarse, pese al aumento de los controles sobre internet.