Graves ataques de Ucrania en suelo de Rusia: hay civiles muertos y heridos

Al menos dos civiles murieron y otras cinco resultaron heridas este miércoles en la anexionada península de Crimea tras ataques nocturnos de drones de Ucrania , según refela Rusia , a través del líder regional, Serguéi Axiónov. "Lamentablemente, a consecuencia del nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea murieron dos personas, otras cinco resultaron heridas", escribió.

Crime ofrecerán a los familiares de las víctimas "toda la ayuda y el apoyo necesarios". Este miércoles, el gobernador de la región de Rostov, Yuri Slúsar, ya había informado de la muerte de una mujer en la ciudad de Taganrog, tras el impacto de fragmentos de un dron derribado contra un edificio de viviendas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, entre las 20.00 hora de Moscú del martes (17.00 GMT) y las 08.00 de hoy (05.00 GMT) las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 259 drones ucranianos" sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El pasado lunes, el Ministerio de Exteriores de Rusia denunció que en apenas diez días de julio el número de civiles fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86 personas.

"Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctima de los militares ucranianos. De ellas, murieron 86, incluyendo a seis menores de edad", aseveró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia rusa de noticias RIA Nóvosti.

Señaló que otras 409 personas, resultaron heridas, "incluidos 12 menores".

Ucrania y Rusia abusan de los drones en la guerra sin fin que sostienen. Foto Efe EFE

Ucrania ataca una refinería rusa

El Ejército ucraniano atacó durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, según informó el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania en su cuenta de la red social Facebook.

En el perímetro de la refinería se produjo un incendio a consecuencia del ataque, según la nota castrense.

La refinería procesa al año 17 millones de toneladas de petróleo del que se produce combustible para vehículos y aviones y otros derivados del crudo. Algunos de estos productos son utilizados por el Ejército ruso, según el comunicado del Estado Mayor ucraniano.

Ataques en el mar Negro

Ucrania también atacó durante la noche un lugar en el que había varias lanchas rápidas de la flota rusa del mar Negro en la península ocupada de Crimea y varios objetivos del Ejército ruso en los territorios ocupados de la Ucrania continental.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó los ataques a esos dos objetivos y dio cuenta además de otra refinería alcanzada en la región rusa de Perm y de una terminal portuaria y una fábrica militar golpeadas en la de Rostov.

Las fuerzas ucranianas y rusas intercambian cada noche ataques masivos contra sus respectivas retaguardias. Mientras, el Ejército ruso lanzó 80 drones de larga distancia, de los que 65 fueron derribados por las defensas ucranianas, dijo la Fuerza Aérea. Efe