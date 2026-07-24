Fuertes ataques de Ucrania sobre Rusia usando misiles y drones militares

Ucrania destruyó con drones nueve tanques de Rusia en Donetsk y que atacó con un misil de crucero Flamingo una empresa rusa a 800 kilómetros de Moscú.

Ucrania asegura que destruyó con drones, en Donetsk, hasta nueve tanques, dos vehículos blindados y tres lanzacohetes con los que Rusia lanzó un gran asalto con blindados. Además, las fuerzas ucranianas publicaron que sus ataques a una empresa militar rusa a 800 kilómetros de Moscú.

Los responsables de la defensa de las fronteras ucranianas publicaron junto al comunicado un vídeo de los ataques y la destrucción de algunos de los tanques rusos.

La Guardia de Fronteras -cuyas unidades combaten junto al Ejército y la Guardia Nacional en la guerra- destacó que no se veía un ataque de esta magnitud desde hace tiempo en su zona de responsabilidad del frente, y explicó que los lanzacohetes Grad destruidos con los que querían avanzar los rusos tenían como misión cubrir a los tanques y los vehículos blindados.

Después de dos años a la defensiva en todo el frente, Ucrania ha conseguido durante 2026 volver a recuperar territorio en la zona sureste del frente. Rusia sigue, sin embargo, avanzando lentamente y con un gran número de bajas hacia su objetivo de conquistar toda la región de Donetsk, de la que Moscú afirma controlar más del 80 %.

Ucrania y Rusia abusan de los drones en la guerra sin fin que sostienen. Foto Efe EFE Ucrania impacta cerca de Moscú Un misil de crucero ucraniano Flamingo impactó esta mañana contra la empresa Avitek, que produce misiles antiaéreos además de otros componentes para la industria militar rusa en la región de Kírov, a 800 kilómetros al noreste de Moscú.