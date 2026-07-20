Rusia y Ucrania cruzan potentes ataques con misiles y drones: hay civiles muertos

Rusia derribó un buque mercante en un puerto de Ucrania y murieron diez civiles. Ucrania lazó 400 drones contra la zona de Moscú.

Rusia y Ucrania no dejan los ataques con drones y misiles. Al menos diez tripulantes de un buque mercante que navegaba por el mar Negro han muerto tras un ataque ruso contra el navío, de bandera de Guinea Bissau, cuando se encontraba próximo a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.

"La operación de búsqueda y rescate se prolongó toda la noche. Se ha controlado el incendio a bordo del buque. Se ha logrado rescatar y llevar a tierra a ocho tripulantes. Lamentablemente, diez civiles, entre ellas el piloto de la empresa estatal 'AMPU'", ha informado la propia Administración de Puertos Marítimos de Ucrania en un mensaje en redes sociales.

El ataque se produjo cuando el buque había completado su carga de maíz y salía del puerto ucraniano. A bordo se encontraban 17 tripulantes, todos ciudadanos de Siria e India, aparte del piloto de nacionalidad ucraniana.

Rusia lanzó tres misiles "Los ocupantes de Rusia han lanzado tres misiles de crucero Kh-59/Kh-69 contra el buque de carga civil Golden Leo (bandera de Guinea-Bissau, armador turco), que en el momento del ataque se dirigía a la salida de la zona de combate con un cargamento de grano", ha denunciado la Armada de Ucrania en redes sociales.

El brazo naval de las fuerzas ucranianas ha precisado que "el impacto se produjo en la zona de estribor de la superestructura, provocando un incendio a bordo".