Rusia y Ucrania cruzan potentes ataques con misiles y drones: hay civiles muertos
Rusia derribó un buque mercante en un puerto de Ucrania y murieron diez civiles. Ucrania lazó 400 drones contra la zona de Moscú.
Rusia y Ucrania no dejan los ataques con drones y misiles. Al menos diez tripulantes de un buque mercante que navegaba por el mar Negro han muerto tras un ataque ruso contra el navío, de bandera de Guinea Bissau, cuando se encontraba próximo a la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.
"La operación de búsqueda y rescate se prolongó toda la noche. Se ha controlado el incendio a bordo del buque. Se ha logrado rescatar y llevar a tierra a ocho tripulantes. Lamentablemente, diez civiles, entre ellas el piloto de la empresa estatal 'AMPU'", ha informado la propia Administración de Puertos Marítimos de Ucrania en un mensaje en redes sociales.
El ataque se produjo cuando el buque había completado su carga de maíz y salía del puerto ucraniano. A bordo se encontraban 17 tripulantes, todos ciudadanos de Siria e India, aparte del piloto de nacionalidad ucraniana.
Rusia lanzó tres misiles
"Los ocupantes de Rusia han lanzado tres misiles de crucero Kh-59/Kh-69 contra el buque de carga civil Golden Leo (bandera de Guinea-Bissau, armador turco), que en el momento del ataque se dirigía a la salida de la zona de combate con un cargamento de grano", ha denunciado la Armada de Ucrania en redes sociales.
El brazo naval de las fuerzas ucranianas ha precisado que "el impacto se produjo en la zona de estribor de la superestructura, provocando un incendio a bordo".
El ataque a una embarcación civil
"Este es otro ataque ruso selectivo contra una embarcación civil desarmada con bandera extranjera que no representaba ninguna amenaza militar", ha declarado la Armada ucraniana, tachando la acción atribuida a las fuerzas rusas como "un acto de terror contra la navegación pacífica y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".
Por su lado, el ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Ucrania, Mikola Kalashnik, que ha ido informando sobre la situación tras el ataque se ha sumado a las denuncias incidiendo en que "es otro crimen de guerra cometido por Rusia y un duro golpe para la seguridad del transporte marítimo internacional y la seguridad alimentaria mundial".
400 drones de Ucrania sobre Moscú
Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes el lanzamiento de "más de 400 drones" por parte de Ucrania contra la región de Moscú desde la tarde del domingo, unos ataques que habrían dejado al menos dos heridos y daños materiales en varios puntos, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "entre las 20.30 y las 5.00 horas (hora local) se detectó el vuelo de más de 400 drones enemigos hacia la región de Moscú".
"La mayoría de ellos fueron neutralizados por los sistemas de defensa antiaérea a distancias lejanas, mientras que 85 fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú", ha especificado. Dpa