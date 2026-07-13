Los poderes bélicos de Rusia y China unidos en ejercicios militares en conjunto

Rusia y China realizan ejercicios militares en el mar Amarillo a medida que impulsan su alianza y prueban sus armamentos sofisticados.

La Marina de China se unió a la de Rusia en ejercicios militares. Foto: Efe

Las Fuerzas Armadas de Rusia y China han puesto en marcha este lunes una serie de ejercicios militares conjuntas en el mar Amarillo a medida que buscan impulsar sus relaciones bilaterales y la cooperación en materia de defensa, tal y como ha informado la Flota del Pacífico, la segunda fuerza naval más importante de la Armada rusa.

Las partes han puesto en marcha una serie de prácticas de tiro tras el despliegue de varios buques de guerra en las inmediaciones. Las maniobras, bajo el nombre de Cooperación Naval 2026, se alargarán durante varios días.

Durante las mismas, está previsto que marineros de ambos países pongan a prueba sus sistemas de artillería y ametralladoras, simulando capacidades de defensa ante un posible ataque con vehículos aéreos y lanchas no tripuladas, tal y como ha aclarado la Flota del Pacífico en un comunicado.

Rusia y China operan en conjunto "Con el apoyo de la aviación naval, marinos de ambos países practicarán operaciones conjuntas de rescate, guerra antisubmarina y defensa aérea, y realizarán maniobras conjuntas con el uso de artillería. Los ejercicios se centrarán en contrarrestar conjuntamente los sistemas robóticos y otras amenazas modernas en el mar", ha recogido el texto.

Las maniobras se llevan a cabo con la participación del buque ruso 'Varyag', la corbeta 'Rezki', el submarino 'Ufa' y el buque de salvamento 'Igor Belousov'. Del lado chino, se han desplegado los destructores 'Anshan' y 'Kaifeng', la fragata 'Wuhu', un submarino de clase 'Yuan', el buque de reabastecimiento integral 'Kekexilihu' y el buque de apoyo a submarinos 'Yangchenghu'.