Ucrania concreta potentes ataques en suelo de Rusia y mueren civiles

Las fuerzas armadas de Ucrania realizaron ataques durante la pasada noche en Rusia contra una refinería en la ciudad de Ilsk de la región de Krasnodar y el puerto de Taganrog, en el suroeste de la Federación Rusa y a orillas del mar de Azov.Hay, además, civiles muertos por drones ucranianos .

Así lo comunicó este viernes en su canal de Telegram el militar Andrí Kovalenko, que dirige el Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania e informa habitualmente de este tipo de ataques .

Kovalenko compartió junto con su mensaje un vídeo de uno de esos ataques publicado por el canal de Telegram ucraniano Exilenova +. Previamente, Rusia había informado del ataque contra la refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov.

"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram. El ataque al puerto de Taganrog se produce después de que las fuerzas armadas ucranianas informaran esta semana de decenas de ataques a petroleros rusos en el mar de Azov.

Ucrania busca con estos bombardeos reducir la flota de barcos con que Rusia sigue exportando petróleo a pesar de las sanciones internacionales y dejar sin combustible a la península de Crimea, una importante base de operaciones para las tropas rusas en esta guerra.

En la dirección contraria, Rusia lanzó contra Ucrania durante la noche 137 drones de larga distancia, de los que 114 pudieron ser derribados por las defensas aéreas ucranianas.

Tanto Ucrania como Rusia abusan de los drones en la guerra. Foto: Efe EFE

Muere civil ruso en Briansk

Un civil ruso murió hoy tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Briansk, la segunda víctima de la jornada tras la muerte de otra civil en la vecina región de Bélgorod.

"Un nuevo crimen bárbaro del régimen de Kiev. A consecuencia del ataque de un dron kamikaze contra un automóvil en movimiento murió un civil en el distrito Pogarski", informó en Telegram el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Muere una mujer en Bélgorod

Una civil rusa murió este viernes tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

"En las cercanías de la localidad Dmitrievka del distrito de Shebékino, un dron FPV atacó un automóvil. Una mujer murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en la red de mensajería rusa MAX.

El marido de la fallecida, que se hallaba también en el vehículo atacado, resultó herido y "fue trasladado al hospital regional de Shebékino". Efe