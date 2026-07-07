Impresionante: Ucrania ataca suelo de Rusia con más de 450 drones

Rusia denuncia el lanzamiento de más de 450 drones contra Moscú y otras regiones. Es el mayor ataque desde el inicio de la guerra, hace más de cuatro años.

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en el que sería el ataque a mayor escala contra la capital desde el estallido de la guerra en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presiente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha señalado en un comunicado en redes sociales que desde la tarde del lunes se ha registrado el lanzamiento de 430 drones "hacia la región de Moscú", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

"La mayoría han sido neutralizados en la distancia por los sistemas de defensa aérea", ha manifestado, antes de agregar que un total de 36 aparatos han sido destruidos "cuando se aproximaban a Moscú", sin detalles sobre los puntos en los que fueron derribados.

Rusia derriba los drones de Ucrania Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 452 drones durante las últimas horas en 15 regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov y el mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.