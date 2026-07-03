Las fuerzas de Rusia tomaron once localidades de Ucrania durante la última semana, según anunció hoy el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra semanal. La guerra entre estos países se mantiene activa desde principios de febrero del año 2022.

"Durante la semana las unidades de la agrupación militar Sever (Norte) tomaron el control de la localidad Ukrainske de la región de Járkov", señaló el mando castrense ruso en su canal de MAX, el sistema de mensajería ruso.

Además, señaló que la agrupación militar Sur "se adentró en las defensas enemigas y liberó las localidades de Malinivka y Piskunivka de la república popular de Donetsk".

La agrupación militar Vostok (Este) tomó las localidades de Novoskelevae, Pisantsi y Bogodarivka de la región de Dinpropetrovsk, y Novoselikva, Rivne, Lesnoe y Kopani de la región de Zaporiyia.

"Durante la última jornada fue liberada la localidad de Oleksandrivka de la región de Dnipropetrovsk", añadió Defensa.

Las tropas de Rusia y Ucrania combaten desde 2022. Foto: Dpa

El mando militar de Rusia explicó que durante la última semana las unidades rusas continuaron la eliminación de los últimos grupos de militares ucranianos que quedan en la ciudad de Konstiantinivka y Limán. En esta última los zapadores ya comenzaron las labores de desminado.

La toma de estas dos ciudades estratégicas permitirá a las fuerzas rusas atenazar por los flancos Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, anexionada en 2022 y parcialmente ocupada por Rusia. Efe