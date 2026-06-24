Rusia no deja de avanzar en Ucrania: toma otro poblado en el noroeste
El Gobierno de Rusia anuncia a través de redes sociales nuevos avances en Ucrania, con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi.
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia de Sumi, noreste de Ucrania, en el marco de sus avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Ivolzhanskoye, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia.
La novedad fue difundida en un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse los rusos sobre posibles bajas a causa de los combates con las tropas ucranianas.
Los avances de Rusia en Ucrania
Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania.
Lo ha hecho especialmente en Donetsk, una provincia ucraniana que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania. Dpa