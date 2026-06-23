Ucrania lanzó 450 drones sobre suelo de Rusia en las últimas horas

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron durante la pasada noche 143 drones de Ucrania de largo alcance sobre ocho regiones rusas, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 143 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

Las autoridades locales rusas no reportaron daños materiales ni víctimas durante los ataques ucranianos.

Se trata de un ataque menor que el de la víspera, cuando Defensa aniquiló 301 drones ucranianos , 80 de los cuales se dirigían a la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos por parte de Kiev.

Los ataques sistemáticos ucranianos han provocado el desabastecimiento de combustible en varias regiones rusas, obligando a las autoridades a imponer restricciones a la venta de gasolina y diésel.

Los drones de Ucrania volaron otra vez por el suelo de Rusia. Foto Efe EFE

Ataque ucraniano en Crimea

Los ataques ucranianos han dejado sin electricidad a varios municipios en el oeste y norte de la anexionada península de Crimea, según informó hoy la empresa eléctrica estatal Krimenergo.

"Debido a fallos tecnológicos en las redes eléctricas tuvo lugar la desconexión de los consumidores de los distritos urbanos de Yevpatoria, Saki, Krasnoperekopsk, Dzhankoi", indicó la compañía en las redes sociales. Según Krimenergo, los especialistas de la empresa trabajan en el restablecimiento del servicio, trabajos que esperan concluir en el transcurso de las próximas 24 horas.

Las secuelas de los ataques en la península también afectaron al puente de Crimea, que la une con la Rusia continental, ocasionando un atasco de casi mil automóviles. Efe