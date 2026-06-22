Fuerte ataque de Ucrania en suelo de Rusia con misiles y cientos de drones

Ucrania atacó Rusia en estas últimas horas. Un misil de Ucrania impacta contra fábrica de semiconductores y cientos de drones volaron hacia suelo enemigo.

Occidente, presente con armamentos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Efe

Un misil de Ucrania Storm Shadow impactó contra una fábrica de semiconductores en la región de Vorónezh, en suelo de Rusia, según canales de Telegram. El incidente ocurrió alrededor de cuando el gobernador regional, Alexander Gúsev, alertó del peligro de ataques de misiles en Vorónezh. A la vez, más de 300 drones volaron hacia Rusia.

Según el canal de Telegram Baza, sospechoso de estar vinculado con las autoridades rusas, el ataque contra la capital de la región homónima se produjo con un misil Storm Shadow.

El canal ucraniano Exilenova+, que centra sus publicaciones en ataques ucranianos contra Rusia, afirma que el objetivo fue una planta de semiconductores presente en la ciudad que dedica parte de su producción a componentes para misiles.

Rusia contiene el ataque de Ucrania Posteriormente, Gúsev anunció que las defensas antiaéreas destruyeron "varios objetivos aéreos de alta velocidad en Vorónezh". Sin confirmar que ninguno de los objetos lograra impactar, el gobernador admitió que tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Las tropas de Ucrania atacaron suelo de Rusia. Foto Efe EFE "Las instalaciones industriales de una empresa sufrieron daños. Además, las fachadas y ventanas de varios edificios de apartamentos y vehículos fueron dañados", añadió en Telegram. Gúsev recordó que las autoridades prohíben estrictamente la grabación y envío de material audiovisual de las consecuencias de los ataques contra el país.