Guerra sin fin: Ucrania lanza sus drones en catorce regiones de Rusia

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la pasada noche 157 drones de Ucrania sobre 14 de sus regiones, el mar Negro y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. La guerra entre estas dos naciones comenzó en febrero de 2022 y desde entonces no ha cesado.

"Entre las 20:00 del 16 de junio y las 07:00 del 17 de junio, las defensas antiaéreas destruyeron 157 drones ucranianos de ala fija ", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Según el parte castrense, los aparatos fueron interceptados en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kursk, Kaluga, Tula, Oriol, Smolensk, Lípetsk, Tver, Riazán, Rostov, Astraján, la región de Moscú, Krasnodar y Crimea.

El gobernador regional de Kursk, Alexandr Jinshtéin, comunicó que cuatro personas resultaron heridas a causa de los ataques.

Tanto Ucrania como Rusia abusan de los drones en la guerra. Foto: Efe

"Un hombre de 46 años resultó herido en el distrito de Belovski, y dos hombres, de 46 y 59 años, resultaron heridos en la aldea de Máloye Soldátskoye. Además, esta mañana un dron atacó una vivienda particular en la aldea de Bélaya, hiriendo a un hombre de 43 años", explicó en redes sociales.

Según las autoridades regionales de Briansk, en dicha región derribaron 47 drones durante la noche.

El martes, Defensa comunicó haber abatido 172 drones durante el mismo espacio horario. Esa misma noche diversas regiones rusas activaron las alertas por peligro de misiles, incluida Tula, justo al sur de la región de Moscú. Efe