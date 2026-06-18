El desafiante mensaje de Volodímir Zelenski tras ataque masivo en Rusia

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , calificó de "absolutamente justo" el ataque de su Ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú , que es una respuesta al ataque de Rusia que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.

"Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú", dijo Zelenski .

El ucraniano lo declaró desde Bruselas en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana y en el que volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladímir Putin , declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra .

Al menos 16 personas resultaron heridas este jueves en el ataque masivo con drones contra Moscú y la región adyacente, según informaron las autoridades locales. Entre los heridos figuran dos niños de 3 y 10 años, precisó Andréi Voroviov, el gobernador de la región de Moscú, en las redes sociales.

Añadió que los servicios de emergencia siguen intentando sofocar los incendios provocados por el ataque, el mayor contra la capital y sus inmediaciones en dos años de guerra, según la agencia TASS.

En el sureste de Moscú los drones lograron impactar anoche contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace dos días.

Rusia recibió ataques de Ucrania con drones de ala fija, capaces de volar más lejos. Foto Efe EFE

Los drones de Ucrania sobre suelo ruso

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El alcalde estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo.

Rusia cierra los aeropuertos de Moscú

Todos los aeropuertos de la región de Moscú se vieron obligados a cerrar. Tan solo en el aeropuerto de Sheremétievo cancelaron 30 vuelos.

Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk. Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Otra más falleció en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.

El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú. Efe