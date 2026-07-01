Ucrania festeja potentes ataques en suelo de Rusia, que responde con sus drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski reivindica ataques contra una refinería y una "instalación estratégica" de Rusia, que también atacó a su enemigo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reivindicó nuevos ataques contra una refinería en Ufa y una "instalación estratégica del complejo militar-industrial" ruso en Penza, en el marco de lo que Kiev describe como "sanciones de largo alcance" contra Rusia, desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso, Vladimir Putin.

"Por segunda vez, nuestras sanciones en respuesta a la prolongación de la guerra por parte de Rusia han alcanzado la refinería de petróleo de Ufa, una de las mayores productoras de lubricantes del país. La distancia desde frente es de más de 1.300 kilómetros", ha señalado Zelenski en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha resaltado que Ucrania ha alcanzado la citada instalación en Penza, argumentando que "está implicada en el desarrollo y fabricación de componentes para misiles" que Rusia emplea en sus ataques contra Ucrania. "La distancia hasta el objetivo es de unos 600 kilómetros desde la línea del frente", ha especificado.

Ucrania apuesta a la paz con guerra "Cada día está siendo aplicado nuestro plan para imponer sanciones ucranianas de largo alcance. Esta es una respuesta totalmente justa a todo lo que Rusia está haciendo en nuestra contra", ha recalcado, sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado por ahora sobre posibles daños o víctimas a causa de estos ataques por parte de Ucrania.

Zelenski, satisfecho con el poder de fuego de Ucrania en suelo de Rusia. Foto Efe EFE "Necesitamos la paz, y esto es precisamente lo que los líderes rusos deben comprender. Rusia debe poner fin a su guerra", ha manifestado Zelenski, quien ha hecho hincapié en que "los líderes rusos tienen todas las oportunidades para hacerlo", ante el estancamiento del proceso de diálogo para poner fin a la guerra, pese a los esfuerzos de mediación acometidos por la Administración de Donald Trump.