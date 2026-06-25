Ataques con drones de Ucrania a Rusia dejan civiles muertos

Al menos dos muertos, entre ellos un niño, se registran por ataques con drones militares de Ucrania contra Crimea, bajo bandera de Rusia.

La guerra entre Ucrania y Rusia castiga a los civiles. Foto: Efe

Al menos dos civiles han muerto, entre ellas un niño, y varias han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Ucrania contra la península de Crimea, que fue anexionada en 2014 por Rusia, según han informado este jueves las autoridades locales.

El gobernador de la región, Sergei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas tras los "ataques nocturnos del enemigo" contra la localidad de Denisovka, en el distrito de Simferópol". Así, ha indicado que, además, otras dos personas han sufrido heridas por los ataques en Krasnogvardeiski, según un comunicado.

"Es una gran tragedia. Quiero enviar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigo de las víctimas, y compartir su dolor y luto. Espero que los heridos puedan recuperarse rápidamente. Las autoridades harán entrega de la ayuda y el apoyo necesarios para ello", ha asegurado Aksionov.

Ucrania y sus ataques a Rusia En este sentido, el gobernador ha instado a toda la población a "mantenerse alerta y confiar únicamente en información procedente de fuentes oficiales" de Rusia.