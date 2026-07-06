En medio del mundial: Vladimir Putin le dejó un fuerte mensaje a Donald Trump sobre Ucrania
El Kremlin reveló que Vladimir Putin habló por teléfono con Donald Trump y ratificó que Rusia buscará tomar todo el Donbás.
Vladimir Putin volvió a marcar su postura frente a la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica con Donald Trump. Según informó el Kremlin, el presidente ruso le comunicó al mandatario estadounidense que Rusia avanzará sobre todo el Donbás, una región clave del este ucraniano.
La llamada se realizó con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero el conflicto en Ucrania ocupó una parte central de la conversación. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor del mandatario ruso, el diálogo duró una hora y 25 minutos y no se limitó a un intercambio protocolar.
Durante la comunicación, Vladimir Putin sostuvo que el Ejército ruso continuará con su avance pese a la resistencia de Kiev. "Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseguró Ushakov al reconstruir el mensaje que dejó el presidente ruso.
El Donbás volvió a quedar en el centro de la tensión entre Moscú, Kiev y Washington. Para Rusia, el control de esa zona forma parte de sus objetivos militares desde el inicio de la invasión. Para Ucrania, en cambio, se trata de territorio propio y su entrega no forma parte de las condiciones aceptadas para una salida negociada.
El Kremlin también afirmó que Vladimir Putin le explicó a Trump cuál es, según Moscú, la situación real en el frente de batalla. Ushakov señaló que las fuerzas rusas “avanzan con seguridad” y que toman una localidad tras otra. En ese marco, destacó la toma de Kostiantínifca, presentada por Rusia como un punto importante dentro de la región de Donetsk.
La conversación se produjo antes de la participación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN que se realizará en Turquía el 7 y 8 de julio. Ese dato le dio más peso político al llamado, ya que el presidente estadounidense buscará abordar la guerra en Ucrania con otros líderes internacionales.
Según el asesor del Kremlin, Trump volvió a expresar su disposición para ayudar a encontrar una salida al conflicto. Sin embargo, desde Moscú insistieron en que cualquier solución político-diplomática debe contemplar los planteos centrales de Rusia.
Vladimir Putin también acusó a Kiev y a sus aliados europeos de partir de una lectura equivocada de la situación militar. El Kremlin sostuvo que Ucrania y la Unión Europea buscan prolongar e incluso escalar la guerra, una acusación que se repite en el discurso ruso desde hace meses.
Además del conflicto en Ucrania, ambos mandatarios hablaron sobre la relación bilateral entre Moscú y Washington. Ushakov afirmó que los presidentes coincidieron en la importancia de mantener los contactos políticos, militares y económicos.
El mensaje de Vladimir Putin a Donald Trump dejó en claro que Rusia no piensa retroceder en su objetivo sobre el Donbás. La conversación, presentada por el Kremlin como “constructiva”, aparece en un momento sensible para la guerra y antes de una cumbre de la OTAN que puede volver a poner a Ucrania en el centro de la agenda internacional.