En medio del mundial: Vladimir Putin le dejó un fuerte mensaje a Donald Trump sobre Ucrania

El Kremlin reveló que Vladimir Putin habló por teléfono con Donald Trump y ratificó que Rusia buscará tomar todo el Donbás.

Vladimir Putin habló por teléfono con Donald Trump antes de la cumbre de la OTAN.

Vladimir Putin volvió a marcar su postura frente a la guerra en Ucrania durante una conversación telefónica con Donald Trump. Según informó el Kremlin, el presidente ruso le comunicó al mandatario estadounidense que Rusia avanzará sobre todo el Donbás, una región clave del este ucraniano.

La llamada se realizó con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero el conflicto en Ucrania ocupó una parte central de la conversación. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor del mandatario ruso, el diálogo duró una hora y 25 minutos y no se limitó a un intercambio protocolar.

Durante la comunicación, Vladimir Putin sostuvo que el Ejército ruso continuará con su avance pese a la resistencia de Kiev. "Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseguró Ushakov al reconstruir el mensaje que dejó el presidente ruso.

El mensaje de Vladimir Putin volvió a poner al Donbás en el centro de la guerra en Ucrania. El Donbás volvió a quedar en el centro de la tensión entre Moscú, Kiev y Washington. Para Rusia, el control de esa zona forma parte de sus objetivos militares desde el inicio de la invasión. Para Ucrania, en cambio, se trata de territorio propio y su entrega no forma parte de las condiciones aceptadas para una salida negociada.

El Kremlin también afirmó que Vladimir Putin le explicó a Trump cuál es, según Moscú, la situación real en el frente de batalla. Ushakov señaló que las fuerzas rusas “avanzan con seguridad” y que toman una localidad tras otra. En ese marco, destacó la toma de Kostiantínifca, presentada por Rusia como un punto importante dentro de la región de Donetsk.