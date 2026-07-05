El polémico fallo de la FIFA que favoreció a Estados Unidos y provocó la reacción de Donald Trump

A horas del duelo de octavos de final frente a Bélgica, Estados Unidos recibió una noticia inesperada que tuvo un festejo público de Donald Trump.

La selección de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente con una buena noticia. El Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso la sanción de una fecha que debía cumplir Folarin Balogun, expulsado en el triunfo sobre Bosnia, y el delantero estará disponible para el cruce de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

La decisión llamó la atención porque Balogun había recibido tarjeta roja directa por un planchazo sobre Tarik Muharemovic a los 19 minutos del segundo tiempo. De acuerdo con el artículo 10.5 del reglamento del torneo, esa expulsión implica automáticamente una fecha de suspensión. Sin embargo, la FIFA aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario y resolvió dejar la pena en suspenso durante un período de prueba de un año.

Pese a haber sido expulsado, Balogun podrá estar en Estados Unidos vs Bélgica Folarin Balogun nació por una circunstancia especial en EE.UU. Ahora es el héroe estadounidense. Getty Images Esto significa que el goleador estadounidense, autor de tres tantos en cuatro partidos, podrá jugar ante Bélgica. Solo deberá cumplir la sanción si, dentro de los próximos doce meses, vuelve a cometer una infracción de naturaleza y gravedad similares, caso en el que también se agregaría el castigo correspondiente por esa nueva falta.

El Comité Disciplinario no anuló la tarjeta roja ni hizo lugar a una apelación, ya que esa posibilidad no está contemplada en la normativa. Lo que resolvió fue postergar el cumplimiento de la sanción mediante una suspensión condicional, un mecanismo poco habitual en una Copa del Mundo y que ya había sido utilizado con Cristiano Ronaldo en noviembre de 2025, cuando dos de las tres fechas de suspensión que recibió con Portugal también quedaron en suspenso.