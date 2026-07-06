La fuerte decisión de Bélgica por el escandaloso caso Balogun a horas del cruce con Estados Unidos

A horas del cruce con Estados Unidos, Bélgica denunció irregularidades de la FIFA en el procedimiento que dejó sin efecto la suspensión del delantero.

La federación belga cuestionó la resolución que dejó en suspenso la sanción de Folarin Balogun y sostuvo que contradice el reglamento del Mundial 2026.

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un nuevo comunicado en el que cuestionó con dureza a la FIFA por la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun y anunció que impugnará la elegibilidad del delantero estadounidense para el partido frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026.

Según explicó la entidad, solicitó formalmente una copia de la resolución y las explicaciones correspondientes sobre el procedimiento utilizado para levantar la suspensión automática del futbolista. Sin embargo, aseguró que nunca recibió una respuesta de la FIFA, pese a realizar consultas tanto por escrito como de manera verbal.

Bélgica denunció irregularidades en el procedimiento El francés Rudi García, DT de Bélgica, se refirió con ironía a la escandalosa decisión de FIFA de borrarle la sanción a Balogun. EFE En el comunicado, la federación belga sostuvo que la FIFA interpretó su pedido de explicaciones como si se tratara de un recurso formal y fijó un plazo de apenas unas horas para completarlo, sin haber notificado previamente la resolución que pretendía impugnar.

Además, denunció que durante la reunión de coordinación previa al partido el organismo rector del fútbol mundial eliminó de su presentación el apartado referido a las suspensiones automáticas, un punto que, según la RBFA, había estado presente en todas las reuniones de los encuentros anteriores del torneo.

La pelea por Balogun continúa Balogun podrá disputar el partido de octavos de final contra Bélgica. Getty Images Ante este escenario, la federación belga confirmó que continuará con las acciones legales para intentar impedir que Balogun pueda disputar el encuentro frente al equipo dirigido por Mauricio Pochettino.