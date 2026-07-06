La fuerte decisión de Bélgica por el escandaloso caso Balogun a horas del cruce con Estados Unidos
A horas del cruce con Estados Unidos, Bélgica denunció irregularidades de la FIFA en el procedimiento que dejó sin efecto la suspensión del delantero.
La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un nuevo comunicado en el que cuestionó con dureza a la FIFA por la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun y anunció que impugnará la elegibilidad del delantero estadounidense para el partido frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026.
Según explicó la entidad, solicitó formalmente una copia de la resolución y las explicaciones correspondientes sobre el procedimiento utilizado para levantar la suspensión automática del futbolista. Sin embargo, aseguró que nunca recibió una respuesta de la FIFA, pese a realizar consultas tanto por escrito como de manera verbal.
Bélgica denunció irregularidades en el procedimiento
En el comunicado, la federación belga sostuvo que la FIFA interpretó su pedido de explicaciones como si se tratara de un recurso formal y fijó un plazo de apenas unas horas para completarlo, sin haber notificado previamente la resolución que pretendía impugnar.
Además, denunció que durante la reunión de coordinación previa al partido el organismo rector del fútbol mundial eliminó de su presentación el apartado referido a las suspensiones automáticas, un punto que, según la RBFA, había estado presente en todas las reuniones de los encuentros anteriores del torneo.
La pelea por Balogun continúa
Ante este escenario, la federación belga confirmó que continuará con las acciones legales para intentar impedir que Balogun pueda disputar el encuentro frente al equipo dirigido por Mauricio Pochettino.
"Es importante precisar que, hasta la fecha, la RBFA no ha recibido ninguna decisión ni explicación alguna por parte de la FIFA al respecto. Por lo tanto, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", señaló el comunicado.
Mientras tanto, la suspensión del delantero permanece en suspenso por un año, por lo que, al menos por ahora, Pochettino podrá incluirlo entre los titulares para el decisivo compromiso