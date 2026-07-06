El durísimo cruce entre Mbappé y una senadora de Paraguay tras eliminarlo del Mundial: "Camerunés colonizado"
Kylian Mbappé respondió públicamente a los insultos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el intercambio generó un amplio repudio.
La victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay, que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, derivó en una fuerte controversia fuera del campo de juego. Dos días después del partido, Kylian Mbappé quedó en el centro de la escena tras responder a una serie de publicaciones ofensivas realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.
La tensión ya se había trasladado desde el césped. Durante el encuentro hubo varios cruces entre los futbolistas y, una vez consumada la clasificación francesa, Mbappé protagonizó un gesto que molestó a los paraguayos al negarle el saludo al arquero Orlando Gill y celebrar frente a él. Sin embargo, la polémica escaló cuando Amarilla publicó en sus redes sociales una serie de mensajes con expresiones discriminatorias dirigidas al delantero francés.
Los insultos de la senadora paraguaya hacia Mbappé
La legisladora lanzó agravios contra Mbappé al hacer referencia a sus orígenes familiares y también cuestionó su actuación durante el partido. Además, publicó un segundo mensaje con nuevos insultos de contenido racista, lo que generó una rápida ola de críticas y condenas en redes sociales.
"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada!!!”.
Las publicaciones despertaron un fuerte rechazo por el tenor de las expresiones utilizadas y desplazaron del foco el rendimiento de Paraguay en el Mundial, donde había alcanzado los octavos de final.
La contundente respuesta de Mbappé
El delantero francés no tardó en responder a través de su cuenta de X. "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", escribió.
Mbappé también cuestionó el impacto de los dichos de la senadora sobre la imagen del país sudamericano. "Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo", expresó.
El capitán francés cerró su mensaje con una firme condena a los discursos discriminatorios: "Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo".