No hubo épica: Francia, con un penal de Mbappé, venció 1-0 a la Paraguay de Alfaro y está en cuartos

Paraguay compitió a su manera y le complicó las cosas a Francia, que lo terminó destrabando a los 69 minutos desde los doce pasos tras un llamado del VAR.

Con un penal bien ejecutado, Kylian Mbappé le dio la clasificación a Francia ante Paraguay en Philadelphia.

Francia se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer a Paraguay por 1 a 0, en un áspero y caliente partido disputado esta tarde en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

El único gol lo marcó Kylan Mbappé, de penal, a los 25 minutos de la segunda parte, y en la próxima instancia el equipo francés se enfrentará a Marruecos, que eliminó a Canadá con un sólido 3-0, en busca de un lugar en semifinales de la Copa del Mundo.

Los jugadores de Paraguay y Francia se sacaron chispas en los octavos del Mundial 2026. EFE El primer tiempo fue puramente estratégico por parte de ambos. Desde Francia con la posesión de pelota e intentando con situaciones que no terminaban de concretarse, mientras que del lado paraguayo salió a la cancha con esquema defensivo y muy cerrado pero para salir de contra.

A los 16' Michael Olise puso un pelotazo largo para Mbappé pero no llego a controlar bien, terminando en saque de arco, minutos más tarde un centro de Dembélé y Kylian pifia el cabezazo, sumado al remate de Rabiot por arriba del arco.

En el segundo tiempo Rabiot volvió a intentar con un remate parecido desde una distancia y el mismo resultado, por encima del arco de Orlando Gil.