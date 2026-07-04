No hubo épica: Francia, con un penal de Mbappé, venció 1-0 a la Paraguay de Alfaro y está en cuartos
Paraguay compitió a su manera y le complicó las cosas a Francia, que lo terminó destrabando a los 69 minutos desde los doce pasos tras un llamado del VAR.
Francia se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer a Paraguay por 1 a 0, en un áspero y caliente partido disputado esta tarde en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.
El único gol lo marcó Kylan Mbappé, de penal, a los 25 minutos de la segunda parte, y en la próxima instancia el equipo francés se enfrentará a Marruecos, que eliminó a Canadá con un sólido 3-0, en busca de un lugar en semifinales de la Copa del Mundo.
El primer tiempo fue puramente estratégico por parte de ambos. Desde Francia con la posesión de pelota e intentando con situaciones que no terminaban de concretarse, mientras que del lado paraguayo salió a la cancha con esquema defensivo y muy cerrado pero para salir de contra.
A los 16' Michael Olise puso un pelotazo largo para Mbappé pero no llego a controlar bien, terminando en saque de arco, minutos más tarde un centro de Dembélé y Kylian pifia el cabezazo, sumado al remate de Rabiot por arriba del arco.
En el segundo tiempo Rabiot volvió a intentar con un remate parecido desde una distancia y el mismo resultado, por encima del arco de Orlando Gil.
Recién a los 20 minutos del segundo tiempo llegó el tanto que destrabaría un áspero partido. Désiré Doué encaró en el medio del área entre cuatro y recibió el foul de Diego Gómez. La jugada siguió, pero desde el VAR llamarón al árbitro, Ilgiz Tantashev, quien la fue a revisar y convalidó la falta, brindando el penal que Mbappé colocó para abrir el marcador con el único gol del encuentro.
Mbappe engañó a Orlando Gill y sentenció el triunfo de Francia ante Paraguay
Fuente: NA