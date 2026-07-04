Paraguay va en busca de cazar otra utopía frente Francia por los octavos del Mundial: hora, TV y streaming
Paraguay buscará seguir haciendo historia en el Mundial y ahora intentará dar otro batacazo frente a la poderosa y candidata Francia.
La Selección de Paraguay, que es dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, irá en busca del milagro este sábado cuando se enfrente con Francia por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uzbeko Ilgiz Tantashev.
Paraguay viende hacer historia al eliminar a Alemania por penales
Paraguay llega a este encuentro luego de protagonizar la gran sorpresa de los 16avos de final, donde eliminó por penales a la selección de Alemania, que sumó su tercer fracaso consecutivo en un Mundial.
Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por Alfaro atravesaron un duro camino para terminar terceros en el Grupo D, donde le ganaron a Turquía, empataron con Australia y cayeron con Estados Unidos.
Francia mostró su chapa de candidato durante toda la Copa del Mundo
Francia, por su parte, tuvo un paso arrollador en lo que va de este Mundial y se posicionó como el gran candidato a quedarse con el título. Los galos, que son dirigidos por Didier Deschamps por cuarto Mundial consecutivo, cuentan con figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, entre otros tantos.
En su camino hacia los octavos de final, golearon en la fase de grupos 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega, mientras que en los 16avos de final pasaron por arriba a Suecia con un contundente 3-0.
Probables formaciones, hora y TV de Paraguay vs. Francia
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Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
- Árbitro: Ilgiz Tantashev
- Hora: 18:00
- TV: TyC Sports, DSports y Disney+.
- Streaming: DGO y Paramount+.