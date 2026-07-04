Paraguay va en busca de cazar otra utopía frente Francia por los octavos del Mundial: hora, TV y streaming

Paraguay buscará seguir haciendo historia en el Mundial y ahora intentará dar otro batacazo frente a la poderosa y candidata Francia.

Alfaro y Paraguay van por otra caza de utopía frente a la poderosa Francia.

La Selección de Paraguay, que es dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, irá en busca del milagro este sábado cuando se enfrente con Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y se podrá ver a través de TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+. El árbitro designado fue el uzbeko Ilgiz Tantashev.

Paraguay viende hacer historia al eliminar a Alemania por penales Paraguay llega a este encuentro luego de protagonizar la gran sorpresa de los 16avos de final, donde eliminó por penales a la selección de Alemania, que sumó su tercer fracaso consecutivo en un Mundial.

Orlando Gill, el héroe de la histórica clasificación por penales de Paraguay ante Alemania. EFE Previamente, en la fase de grupos, los dirigidos por Alfaro atravesaron un duro camino para terminar terceros en el Grupo D, donde le ganaron a Turquía, empataron con Australia y cayeron con Estados Unidos.

Francia mostró su chapa de candidato durante toda la Copa del Mundo Francia, por su parte, tuvo un paso arrollador en lo que va de este Mundial y se posicionó como el gran candidato a quedarse con el título. Los galos, que son dirigidos por Didier Deschamps por cuarto Mundial consecutivo, cuentan con figuras de primer nivel como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, entre otros tantos.