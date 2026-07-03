Chilavert no se quedó callado antes los fuertes comentarios del futbolista campeón del mundo en 1998 y lo retrucó con un polémico posteo contra Francia.

Luego de su histórica clasificación a 8vos de final al vencer por penales a Alemania, Gustavo Alfaro buscará cazar otra utopía con Paraguay. Este sábado a partir de las 17:00 (hora de Argentina), la Albirroja buscará seguir haciendo historia y dar el gran golpe ante la Francia de Kylian Mbappé.

Este partido no será nada sencillo para los dirigidos por Lechuga, quienes quieren seguir escribiendo su nombre en los libros de historia del deporte y quedar grabados para siempre. De todas maneras, la dos veces campeona del mundo es la gran favorita a quedarse con el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026.

Paraguay buscará seguir haciendo historia ante Francia. EFE Tal es así que Christophe Dugarry, exfutbolista francés y campeón del mundo en 1998, se mostró muy confiado y aseguró que Francia no tendrá piedad con el conjunto sudamericano: “Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, incapaces. Repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido ofensivamente”, lanzó en diálogo con L’Equipe.

Chilavert retrucó el ofensivo comentario de Dugarry hacia Paraguay con un posteo muy polémico contra Francia Al escuchar esto, quien salió a responderle de manera inmediata fue José Luis Chilavert. El ex arquero de Vélez, quien en los últimos días estuvo en el centro de la escena por sus comentarios hacia la selección, retrucó el ofensivo comentario del campeón del mundo en 1998 hacia Paraguay con un picante y polémico posteo contra Francia.