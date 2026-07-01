Las tajantes sentencias de Mbappé y Deschamps sobre Paraguay antes del cruce de octavos con Francia
Tras el triunfo 3-0 en dieciseisavos ante Suecia, Mbappé y Deschamps palpitaron el duelo de octavos de final contra Paraguay.
este martes en dieciseisavos de final y de este modo se convirtió en el rival en octavos de la dura y utópica Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de dar el gran batacazo del Mundial 2026 el lunes al eliminar en los penales a nada menos que Alemania.
Luego del triunfo de Les Bleus, Kylian Mbappé, la figura indiscutible del encuentro y autor de dos goles, y Didier Deschamps, el responsable intelectual de la máquina tenebrosa en la que se convirtió el combinado galo en los últimos años, palpitaron el duelo frente a la Albirroja, pero mantuvieron la cautela.
Kylian Mbappé habló sobre el duelo contra Paraguay
"Ya empezaremos a pensar en Paraguay. Ellos demostraron que son un equipo hay que tomar en serio, vencieron a Alemania así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar", reconoció Kiki en diálogo con la prensa desde el campo de juego una vez que terminó el encuentro en New Jersey.
Didier Deschamps y su análisis sobre Paraguay
"Los vi, no es por casualidad y el equipo alemán es gran equipo. Luego está el ADN sudamericano, donde se ponen intensos especialmente en los duelos pero hay buenos jugadores también", destacó luego el DT francés al ser consultado sobre el choque de los guaraníes frente a los germanos.
El antecedente ante Paraguay que ilusiona a toda Francia
El duelo de octavos de final, que será el próximo sábado 4 de julio en Filadelfia, no será el primer encuentro entre estas dos selecciones en esta instancia. Ya se había cruzado en la misma fase en el Mundial 1998, partido en el que Francia se impuso 1-0 en tiempo extra con un gol de oro de Laurent Blanc ante la dura Paraguay de José Luis Chilavert. Ese año, Les Bleus, que contaban con el propio Deschamps como jugador y capitán, terminarían levantando su primera Copa del Mundo, por lo que esta coincidencia genera mucha ilusión en suelo galo.