Video: el elocuente gesto de Deschamps a Mbappé tras su magistral actuación en Francia-Suecia

Kylian Mbappé marcó un nuevo doblete para Francia por los dieciseisavos de final y Deschamps, al sustituirlo, se rindió a sus pies.

Kylian Mbappé no tiene nada ni a nadie que lo frene cuando juega una Copa del mundo, y este Mundial 2026 no es la excepción, ni mucho menos. Este martes volvió a tener una actuación brillante por los dieciseisavos de final, en los que marcó un doblete para que Francia golee 3-0 y elimine a Suecia.

Una vez más, volvió a demostrar toda su calidad y su potencia y estuvo a detalles de sumar aún más anotaciones, pero una fue anulada por un fino offside y hubo otros buenos remates que no entraron por centímetros. Ya sobre el cierre del partido, con la goleada y el pasaje a octavos consumados, Didier Deschamps optó por sustituirlo y, cuando le pasó por al lado, no pudo evitar rendirse a sus pies.

La reverencia de Didier Deschamps a Kylian Mbappé ESPN Las cámaras de la transmisión oficial captaron cómo cuando el delantero estrella del Real Madrid abandonaba el campo de juego, el DT francés se inclinaba repetidamente con ambos brazos extendidos en señal de reverencia para su goleador, en una clara muestra de respeto y admiración por su desempeño y talento dentro de la cancha.

Una hora antes, cuando Kiki había marcado el tanto del 1-0, conmovió a todos los fanáticos el abrazo que fue a darse con Deschamps, quien días atrás sufrió el fallecimiento de su madre: "Ese es el ADN de este grupo. El entrenador ha pasado por ciertas circunstancias, y él ya sabe que con nosotros él nunca va a estar solo. Todos estamos con él y seguiremos apoyándolo", explicó el atacante de 27 años en diálogo con la prensa respecto de ese conmovedor gesto.