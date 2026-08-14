Mbappé bancó a Mourinho antes del debut del Real Madrid y lanzó una contundente promesa

Kylian Mbappé salió a respaldar al histórico entrenador portugués previo al debut liguero y también le hizo una contundente promesa a los hinchas.

Real Madrid se prepara para iniciar una nueva temporada con José Mourinho nuevamente al frente del equipo, luego de la salida de Álvaro Arbeloa, quien había asumido tras el despido de Xabi Alonso. En la previa de este nuevo ciclo, el entrenador portugués recibió un fuerte respaldo de una de las principales figuras del plantel: Kylian Mbappé.

El delantero francés habló con el canal oficial del Merengue y destacó la llegada de un técnico con una idea clara. “Los jugadores están encantados de tener un entrenador que sabe para dónde va, creo que es positivo para nosotros”, aseguró Mbappé, quien valoró especialmente la experiencia del portugués.

Mbappé lleno de elogios a Mourinho En esa misma línea, el atacante profundizó su elogio hacia Mourinho y remarcó su capacidad para conducir al equipo hacia los objetivos: “Es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo ir a ganar”, sostuvo el francés, que será una de las grandes cartas ofensivas del conjunto madrileño.

Mourinho recibió tremendos elogios por parte de Mbappé. @SLBenfica El debut del Real Madrid en La Liga no será este fin de semana, pese a que comenzará a disputarse la primera fecha del campeonato. El equipo de Mourinho tendrá que esperar hasta el sábado 22 de agosto, cuando visite a Espanyol en Barcelona por la segunda jornada, en busca de volver a conquistar títulos después de una temporada sin trofeos.

La fuerte promesa de Mbappé a los hinchas del Real Madrid Mbappé, además, no escondió la ambición del plantel para esta nueva etapa y lanzó una contundente promesa a los hinchas. “Pienso que hay que ganar, que este año vamos a ganar títulos. Estoy seguro de que vamos a volver a ganar”, afirmó el francés, convencido de que el equipo tiene las herramientas para recuperar el protagonismo.