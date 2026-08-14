Orgullo argentino: Agostina Hein obtuvo el bronce en el Pan Pacific y rompió un récord sudamericano

Agostina Hein, la mejor nadadora argentina de los últimos años, volvió a llevar al país a lo más alto al obtener este jueves el bronce en el Pan Pacific Championship 2026 en la prueba de 400 metros medley. Y para lograrlo, rompió su propio récord sudamericano con un tiempo de 4 minutos, 32 segundos y 54 centésimas.

La campanense de 18 años quedó solo por detrás de dos fueras de serie como son la canadiense Summer McIntosh -se llevó el oro con un 4m28s01, récord de campeonato- y la australiana Jenna Forrester -plata con un 4m31m50-. De este modo, se convirtió en la primera atleta oriunda de Argetina en obtener una medalla en toda la historia del certamen.

El triunfo que le dio a Agostina Hein el pase a la final del Pan Pacific @albicelesteilu Hein llegó a la final tras ganar la ronda previa con un tiempo de 4:35.43, superando a las estadounidenses Katie Grimes y Emma Weyant (plata y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024). Fue su debut en el principal campeonato internacional de natación que reúne a todos los países que no participan de la Liga Europea.

En la carrera definitiva de la prueba que alterna los cuatro estilos de la disciplina, además de con sus compañeras de podio, la argentina compitió contra otras grandes nadadoras como la china Yiting Yu (4°), la estadounidense Alex Walsh (5°) , la mencionada Grimes (6°), y la japonesas Waka Korobi (7°) y Mio Narita (8°).

Agostina Hein ganó el bronce en el Pan Pacific Championship @albicelesteilu Este resultado no es casualidad y se inscribe dentro de los grandes logros que acumula Agostina en su corta edad. En 2023, con 15 años, fue bronce en el Mundial Junior en los 800 metros libre. En 2024, con 16, fue finalista mundial absoluta en Doha y, meses después, debutó en los Juegos Olímpicos de París.