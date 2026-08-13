Las Leonas, ante un nuevo desafío mundial: dos referentes explicaron qué esperan del equipo argentino

El Mundial de hockey femenino pondrá nuevamente a Las Leonas frente a uno de los grandes desafíos de su calendario. A pocos días del comienzo del torneo en Bélgica y Países Bajos , Mercedes Margalot y Soledad García, dos jugadoras que dejaron una huella en la historia del seleccionado argentino, analizaron el presente del equipo y las expectativas para una competencia que tendrá un formato renovado.

Las exintegrantes del conjunto nacional destacaron que, pese al recambio generacional, Argentina conserva algunos de los rasgos que identificaron a Las Leonas durante las últimas décadas. "La mística, el legado y el amor por la camiseta siguen estando", coincidieron al comparar al actual plantel con las generaciones que ellas mismas integraron.

La última experiencia mundialista también aparece como referencia. Argentina fue subcampeona en la edición anterior, luego de perder la final frente a Países Bajos, y ahora tendrá el desafío de volver a competir por los primeros puestos sin que ese antecedente se transforme en una carga adicional.

Margalot y García consideraron que la exigencia de representar a Argentina en una competencia de esta magnitud debe ser entendida desde un lugar positivo. "Jugar un Mundial es una de las máximas responsabilidades que puede tener una jugadora. Vestir la camiseta argentina es un orgullo enorme", remarcaron.

En ese sentido, también se refirieron a la presión que acompaña a un seleccionado con una historia tan importante. "La presión tiene que convertirse en una responsabilidad positiva. Hay que disfrutar, porque jugar un Mundial es una experiencia única", explicaron.

Protagonistas de una nueva historia El cuerpo técnico de Las Leonas, dirigido por Fernando Ferrara, anunció la nómina de jugadoras para el Mundial 2026. pic.twitter.com/lf7dzgjAQM

El mensaje adquiere especial relevancia para las integrantes más jóvenes del plantel. Las referentes les recomendaron aprovechar cada partido y cada momento de la competencia, con la certeza de que una oportunidad de disputar un Mundial no vuelve a presentarse exactamente de la misma manera.

Un equipo más parejo y una primera fase exigente

Al analizar las características del actual seleccionado, las dos históricas encontraron una diferencia respecto de las generaciones que protagonizaron otras etapas de Las Leonas. "Este equipo es más homogéneo. No sería justo señalar a una sola jugadora como la figura determinante", señalaron.

La mirada también estuvo puesta en los rivales. Alemania aparece como uno de los obstáculos más exigentes de la primera etapa, mientras que Países Bajos continúa siendo señalado como el principal equipo a vencer por su nivel y por el peso que tuvo en las últimas definiciones.

Más allá de los nombres, Margalot y García remarcaron que todos los encuentros tendrán incidencia en el recorrido del seleccionado. La particular estructura del torneo hará que los resultados obtenidos en la primera fase puedan tener consecuencias en la instancia siguiente.

Mercedes Margalot, referente de Las Leonas.

Cómo será el Mundial de hockey 2026

El Mundial femenino se disputará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos y tendrá un formato diferente al de las ediciones anteriores. Participarán 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos, y todos los partidos podrán seguirse por ESPN y Disney+. Las Leonas estarán en el Grupo B junto con Alemania, Estados Unidos y Escocia. Cada selección disputará tres partidos en la primera etapa y los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a la segunda fase. Los terceros y cuartos también continuarán en competencia para definir las posiciones finales.

¡COMIENZA EL MUNDIAL!



Seguí el camino de Los Leones y Las Leonas en la Copa del Mundo 2026.



¡Vamos, Argentina!



pic.twitter.com/ueOnnjCZqK — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 13, 2026

En la segunda instancia se conformarán dos grupos de ocho equipos: uno estará integrado por los conjuntos provenientes de las zonas A y D, mientras que el otro reunirá a los clasificados de B y C. Además, los resultados obtenidos ante los equipos que vuelvan a compartir grupo se arrastrarán a esta etapa, por lo que cada encuentro tendrá un valor adicional.

Los dos mejores de cada uno de los grupos principales accederán a las semifinales. Luego se disputarán el partido por el tercer puesto y la final, mientras que el resto de las selecciones continuará jugando para establecer su posición definitiva en el certamen. La definición femenina está programada para el 29 de agosto en Amstelveen, Países Bajos. Un día después, el 30 de agosto, se jugará la final masculina en Wavre, Bélgica.

Para Margalot y García, el objetivo deportivo no admite demasiadas vueltas: "Hay que llegar hasta lo más alto, pero sin perder los valores que históricamente distinguieron a Las Leonas".