Mendoza recibe al atletismo cuyano con más de 150 atletas y una jornada a pura competencia

La Pista Provincial de Atletismo de Mendoza será escenario este sábado 15 de agosto de una nueva jornada de competencia que reunirá a buena parte del atletismo cuyano. Desde las 8.30, más de 150 deportistas participarán del Torneo Regional Cuyano – 11º Aniversario de A.M.A.M. “Gladys Ortega - Víctor Montiel” , una competencia que contará con atletas de diferentes puntos de la región.

La jornada tendrá presencia de las categorías U16, U18, U20, Mayores y Másters , en una propuesta que permitirá compartir pista a jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el alto rendimiento con atletas de mayor experiencia y trayectoria.

La competencia ofrecerá una agenda amplia, con pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, vallas y marcha atlética , además de las disciplinas de campo, como lanzamientos y saltos , y las tradicionales pruebas de relevos.

De esta manera, el torneo permitirá observar durante una misma jornada buena parte de las diferentes especialidades que componen el atletismo, con una importante participación regional.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Una jornada para todas las generaciones

Uno de los aspectos destacados de la competencia será justamente su carácter integrador. La convocatoria incluye desde las categorías formativas hasta los Másters, con el objetivo de generar un espacio de competencia, encuentro y experiencia para atletas de distintas edades.

En las categorías Mayores y Másters, la organización entregará premios a quienes finalicen en los tres primeros lugares de cada disciplina. Además, habrá sorteos entre los participantes como parte de las actividades previstas para la jornada.

El torneo contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza y permitirá que la capital provincial vuelva a ser sede de una competencia que reúne al atletismo de la región.

Con más de 150 atletas, múltiples disciplinas y representantes de distintas generaciones, la Pista Provincial se prepara para vivir un sábado a puro atletismo y con el deporte cuyano como protagonista.