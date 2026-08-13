La inflación en Mendoza alcanzó el 1,8% en julio

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer este jueves el índice para el séptimo mes del año.

Durante la tarde del jueves, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer la inflación correspondiente al mes de julio. La séptima medición del año del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Mendoza llegó al 1,8% y así cortó una racha de seis meses consecutivos a la baja. A su vez, se ubicó por debajo del indicador nacional que alcanzó el 2,1%.

Así, con esta marca, la inflación acumulada entre enero y julio en la provincia llegó al 17,7% y en los últimos doce meses contabilizó 32,6%.

Pese a la suba intermensual de 0,3 puntos porcentuales, registrados en el mes de junio, el registro de marzo es el segundo más bajo de los últimos doce meses y el tercer periodo consecutivo en el que la inflación se ubica por debajo del 2% en Mendoza.

¿Qué fue lo que más aumentó en Mendoza? De acuerdo al documento difundido por la DEIE, el salto en la inflación estuvo impulsado principalmente por el rubro de de Transporte y comunicaciones, con un 4,7%. Por encima del promedio también se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,6%); Esparcimiento (3%); Educación (2,8%); Otros bienes y servicios (2,2%); y Atención médica y gastos para la salud (2,1%).