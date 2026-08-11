Las hortalizas aumentaron un 18% en julio y le echan fuego al índice de inflación

Los precios de las hortalizas se aceleraron fuerte en el mes de julio. Según el último relevamiento de CEPA sobre la evolución de precios en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y en las principales cadenas de supermercados, el promedio ponderado de las seis verduras que integran el segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres (VTL) del Indice de Precios al Consumidor (IPC) —papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata— aumentó 18,1% respecto de junio en el mercado mayorista.

Las previsiones son que en el índice oficial, el rubro VTL del IPC muestre una suba cercana al 17,3% en julio, lo que empujaría al alza en 0,4 puntos porcentuales a la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas lo que aportaría alguna décima adicional a la inflación de mes.

Entre las seis hortalizas analizadas, el zapallo lideró los incrementos con una suba mayorista de 73,1% frente a junio, seguido por la papa (30,4%), la cebolla (28,5%) y la batata (18,0%). En sentido contrario, el tomate y la lechuga retrocedieron 4,9% y 8,4%, respectivamente.

Claudio Mollo , presidente de la Cámara de Operadores Frutihortícolas del Mercado Central , explicó a mediados de julio que el zapallo comenzaba a escasear por motivos estacionales y por la falta de producción, ya que las zonas de Santa Fe y Buenos Aires dejaron de enviar mercadería, que ahora llega desde Río Negro, Mendoza, Salta y el sur bonaerense a valores más elevados. Mollo también apuntó a un problema estructural: según sus palabras, el sector productivo e industrial del país "está muy descuidado".

En la comparación interanual, la suba del segmento VTL fue todavía más pronunciada: 117,5% respecto de julio de 2025, con la cebolla como la especie de mayor incremento (186,2%) y una llamativa acumulación del 231,7% en el precio del tomate durante todo 2026.

El panorama fue distinto para las frutas. El segmento que agrupa a banana, limón, manzana y naranja mostró un incremento apenas del 0,4% en julio. La banana subió 10,6% —afectada por el corte del paso Cristo Redentor, que redujo el ingreso de fruta ecuatoriana hasta el 6 de agosto—, mientras que la naranja cayó 11,7% y la manzana retrocedió levemente, en un contexto de plena estacionalidad de los cítricos que favoreció el abastecimiento.

Brecha con supermercados

En las góndolas, el promedio de precios corrientes de las seis hortalizas subió 16,8% en julio respecto de junio, con el zapallo nuevamente a la cabeza (80,3%), seguido por la cebolla (40,6%), la papa (26,3%), la lechuga (11,0%) y el tomate (8,7%). A diferencia del mercado mayorista, ninguna especie bajó de precio en los supermercados relevados (Coto, Carrefour, Jumbo y MasOnline).

El informe también detectó fuertes diferencias de precios entre cadenas: el zapallo mostró la mayor dispersión (116,8%) entre el valor más caro (Jumbo) y el más económico (MasOnline), seguido por la cebolla (51,3%) y el tomate (47,2%).

Quizás el dato más relevante del informe sea la distancia entre lo que se paga en el mercado mayorista y lo que termina cobrando el supermercado. En julio, la brecha promedio entre el MCBA y las grandes cadenas se ubicó en 90,6%, cinco puntos porcentuales más que en junio. La lechuga fue la hortaliza con mayor brecha (276,8%), mientras que la papa mostró la menor diferencia (13,6%).

CEPA remarca que esta distancia viene ampliándose de manera sostenida: mientras el índice ponderado del MCBA llegó a 208,1 puntos en julio, el de los supermercados alcanzó 396,7 puntos, casi el doble.