Bausili llega a Mendoza en plena discusión por la reforma del Banco Central

En un momento especialmente relevante para la política económica del Gobierno nacional, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , visitará Mendoza para participar de un encuentro organizado en la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM).

Bajo el título “BCRA en la BCM: balance de gestión, perspectivas y desafíos económicos”, Bausili encabezará un espacio de diálogo en el que compartirá un análisis sobre la evolución del programa económico, el balance de gestión del Banco Central y las perspectivas para el segundo semestre de 2026.

La presencia del titular de la autoridad monetaria en Mendoza adquiere una relevancia particular por el contexto institucional en el que se produce . Apenas días antes de su llegada a la provincia, Bausili expuso ante las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados sobre los fundamentos económicos de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

La presentación se realizó el 5 de agosto y contó también con la participación del vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, además de directores y síndicos del Banco Central. Según informó oficialmente el BCRA, el eje de la exposición fueron los fundamentos económicos de la iniciativa que el Gobierno impulsa para modificar el marco legal que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria.

La reforma de la Carta Orgánica constituye uno de los cambios institucionales centrales que impulsa el Gobierno de Javier Milei en materia económica. El proyecto fue anunciado oficialmente por el Presidente el 30 de julio, cuando confirmó el envío al Congreso de la iniciativa para modificar la normativa que establece las funciones y facultades del Banco Central. Bausili y Werning participaron de ese anuncio junto al equipo económico del Gobierno.

El debate apunta directamente al funcionamiento futuro de la autoridad monetaria. La Carta Orgánica vigente establece que el BCRA tiene como finalidad promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. También le asigna funciones vinculadas con la regulación del sistema financiero, el crédito, las reservas internacionales y la política cambiaria.

En este sentido, la propuesta oficial busca modificar aspectos centrales del marco bajo el cual funciona actualmente el organismo. Bausili volvió a referirse al proyecto el 6 de agosto, durante la presentación del Informe de Política Monetaria correspondiente al segundo trimestre de 2026. En esa oportunidad, definió la reforma como un “paso institucional de primera magnitud” y señaló que el nuevo marco apunta a prohibir el financiamiento al Tesoro mediante adelantos transitorios y a restringir la distribución de utilidades.

De acuerdo con la explicación oficial del presidente del BCRA, esas modificaciones permitirían reforzar el control de los agregados monetarios, fortalecer la autonomía de la institución y contribuir al proceso de reducción de las expectativas de inflación.