Minería: la falta de trabajadores especializados abre nuevas oportunidades laborales

La expansión de la minería argentina, impulsada por el desarrollo del litio y el cobre , provocó una fuerte demanda de trabajadores especializados , lo que se convirtió para las empresas en todo un desafío ante la escasez de talento disponible. La necesidad de técnicos y profesionales, por lo tanto, abre nuevas oportunidades de empleo , capacitación y desarrollo de carreras en una industria que proyecta una fuerte expansión durante los próximos años.

Según un relevamiento realizado por Adecco Argentina , el 64% de las empresas con presencia en minería proyecta incorporar personal durante los próximos tres años. La demanda incluye desde operarios y técnicos hasta profesionales especializados, además de nuevos perfiles vinculados con la incorporación de tecnología a las operaciones.

Entre los puestos que las compañías prevén demandar aparecen ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos y eléctricos, especialistas en seguridad y perfiles vinculados con automatización y análisis de datos.

Al mismo tiempo, las empresas identifican dificultades para cubrir determinadas posiciones. Entre los perfiles más complejos de encontrar aparecen operarios, electromecánicos, electricistas, asistentes de geología e ingenieros, especialmente en las provincias donde se desarrollan nuevos proyectos.

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La situación plantea una particularidad: mientras las compañías enfrentan una competencia creciente por trabajadores especializados, quienes cuenten con formación técnica y profesional tienen por delante un mercado laboral con nuevas posibilidades de inserción.

La minería ya no demanda únicamente experiencia en las tareas tradicionales de extracción y producción, sino también conocimientos asociados con tecnología, automatización y análisis de datos. Las operaciones requieren trabajadores capaces de incorporar nuevas herramientas, adaptarse a entornos remotos, desempeñarse bajo sistemas de rotación y cumplir con estándares de seguridad y sostenibilidad.

"La minería del futuro no va a competir solo por recursos naturales; va a competir por talento. El gran desafío es desarrollar hoy las personas que harán posibles los proyectos de la próxima década", señaló Erica Ibarra, gerenta de la División Minería de Adecco para Argentina.

A las carreras tradicionalmente vinculadas con la minería, como ingeniería y geología, se suman especialidades técnicas y profesionales relacionadas con mantenimiento, electricidad, electromecánica, seguridad, automatización y procesamiento de información.

Necesidad de capacitación

La dificultad para encontrar esos perfiles necesita una ampliación de la oferta de capacitación, fundamentalmente en las provincias mineras. La formación de técnicos y profesionales adaptada a las necesidades de los proyectos podría facilitar el acceso de trabajadores locales a los nuevos puestos de trabajo.

Según el informe, la articulación entre empresas, Estado, instituciones educativas y comunidades es central si el objetivo no es solamente cubrir las vacantes actuales, sino formar trabajadores para proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y que requerirán nuevas capacidades a medida que avancen.

Sobre todo si se tiene en cuenta que hay nuevos criterios de selección. Tener experiencia técnica continúa siendo una ventaja, pero las empresas buscan además capacidad de adaptación, aprendizaje permanente y disposición para incorporar nuevas tecnologías. Las condiciones de trabajo propias de la actividad también requieren capacidad para desempeñarse en entornos remotos y bajo esquemas de rotación, además de una fuerte orientación hacia la seguridad.

Esto significa que la oportunidad laboral no está limitada a quienes ya cuentan con experiencia minera. La formación específica y la posibilidad de adquirir nuevas competencias pueden ampliar el universo de personas que pueden incorporarse a la industria.

El desafío de retener al talento

La competencia por el talento no termina con la contratación. El relevamiento muestra que los ingenieros representan el 21% de los puestos con mayor rotación, mientras que los operarios concentran el 17%.

La retención se convierte así en otro de los desafíos para las empresas. En una actividad que requiere inversiones de largo plazo, desarrollar carreras profesionales, ofrecer oportunidades de crecimiento y fortalecer la propuesta para los trabajadores puede resultar tan relevante como cubrir las vacantes.

Para quienes ingresen al sector, esto también puede traducirse en oportunidades de capacitación y crecimiento profesional dentro de una industria que necesita incorporar nuevas capacidades.