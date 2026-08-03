La energía y la minería movilizaron las fusiones y adquisiciones: son menos, pero de mayor valor

El mercado argentino de fusiones y adquisiciones (M&A) creció en valor durante el primer semestre de 2026, impulsado fundamentalmente por los sectores más dinámicos de la economía argentina, es decir, energía , petróleo, minería y servicios financieros.

Dos informes marcan que, a pesar de que se concretaron menos operaciones en relación al anterior semestre, el volumen del capital involucrado creció considerablemente. Según el trabajo realizado por PwC Argentina , entre enero y junio se concretaron 56 operaciones por un valor de US$5.700 millones, lo que convirtió al período en el tercer semestre con mayor volumen de capital movilizado desde 2010.

En tanto, el relevamiento elaborado por Aon , en conjunto con TTR Data y Datasite , contabilizó 129 operaciones por un valor agregado de US$4.672 millones. Aunque el número de transacciones cayó 5% respecto del primer semestre de 2025, el capital movilizado aumentó 38% interanual, lo que evidencia una mayor participación de operaciones de gran magnitud.

Ambos estudios remarcan el aumento del tamaño de las operaciones. Según el estudio de PWC, realizado por Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina de la práctica de Deals y Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals , durante el semestre se concretaron al menos siete transacciones superiores a US$100 millones y tres de ellas superaron los US$1.000 millones.

Desde el inicio de la actual administración nacional ya se registraron ocho operaciones de este tipo, un nivel que la consultora considera inédito para el mercado argentino de los últimos años. Los inversores locales mantuvieron el protagonismo observado durante 2025 y representaron el 59% de las adquisiciones concretadas, mientras que el 41% restante correspondió a grupos extranjeros, principalmente provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. PwC interpreta este predominio del capital argentino como una señal de confianza del empresariado local respecto de las perspectivas de la economía.

Además, destaca que las salidas de compañías multinacionales se redujeron de manera significativa respecto de años anteriores. Durante el semestre se identificaron sólo seis operaciones de desinversión por parte de grupos internacionales, cuatro de ellas parciales y dos en las que el comprador también fue una empresa extranjera.

El sector de Energía y Recursos volvió a concentrar la mayor cantidad de operaciones y explicó aproximadamente un tercio de todas las transacciones registradas durante el semestre. Dentro de ese segmento sobresalieron doce operaciones vinculadas al negocio de petróleo y gas, principalmente en actividades de exploración y producción (upstream), además de cinco operaciones mineras relacionadas con oro, plata, cobre y litio y otras dos en el segmento eléctrico.

El segundo sector con mayor dinamismo fue Alimentos y Agro, que registró su mejor desempeño de los últimos seis años. Las operaciones abarcaron compañías lácteas, vitivinícolas, pesqueras, productoras de caramelos y alimentos vegetales, además de empresas vinculadas a la producción lanera.

En tercer lugar se ubicó el sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), aunque con un volumen inferior al promedio histórico. PwC atribuye parte de esta desaceleración al contexto internacional del negocio del software, afectado por la transformación que está generando la inteligencia artificial.

Los sectores de Servicios Financieros e Industria y Construcción mantuvieron niveles de actividad similares a los observados en ejercicios anteriores, mientras que también se registraron operaciones relevantes en transporte y logística, laboratorios farmacéuticos y real estate.

"A medida que avanza el año, observamos que Argentina obtiene una mayor atención y expectativa por parte de los inversores. En este contexto, el país está captando un mayor interés para operaciones estratégicas en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología y alimentos, impulsado tanto por el potencial de crecimiento como por las oportunidades de consolidación que ofrecen estas industrias, sostuvo Carlos Dorado, Líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon.

Las ventas de empresas más importantes

Entre las transacciones de mayor valor económico sobresalió la adquisición de Raízen Argentina por parte del grupo suizo Mercuria por US$1.420 millones. La operación incluyó la red de estaciones de servicio Shell, una refinería y otros activos vinculados al negocio downstream de petróleo.

Otra de las operaciones destacadas fue la compra realizada por Vista de las participaciones que Equinor poseía en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, ambos ubicados en Vaca Muerta, por aproximadamente US$1.100 millones. La adquisición fortaleció la posición de Vista como una de las principales productoras independientes de hidrocarburos del país.

En el segmento financiero, Visa adquirió Prisma Medios de Pago y Newpay por US$1.500 millones. La operación marcó una de las mayores transacciones corporativas del semestre y consolidó la infraestructura de procesamiento de pagos en manos de la compañía estadounidense.

También sobresalieron la venta del negocio lácteo argentino de Saputo al grupo peruano Gloria Foods; la compra del control de Citelec —accionista mayoritario de Transener— por Edison Energía y Genneia; la adquisición del 50% de Personal Pay por parte de Banco Macro; y nuevas compras de activos convencionales por parte de Pecom Energía dentro del proceso de desinversión de YPF en yacimientos maduros.

En el sector farmacéutico, el Grupo Bagó amplió su presencia mediante la compra de Eriochem y la incorporación de una participación en la startup biotecnológica Amplicon Bricks, mientras que en entretenimiento el grupo estadounidense Live Nation profundizó su expansión en Argentina con la adquisición de participaciones mayoritarias en Dale Play Live y el Movistar Arena Buenos Aires.

Menos movimiento en América latina

Desde AON señalan que en toda América Latina se registraron 1.062 operaciones durante el primer semestre por un valor de US$49.107 millones, lo que representó una caída de 30% en cantidad de transacciones y de 6% en capital movilizado respecto del mismo período de 2025. Brasil continuó liderando el mercado regional, mientras que Argentina ocupó el tercer lugar por número de operaciones y se ubicó entre los países que lograron incrementar el valor de las transacciones concretadas.