Tras varios días en baja, el dólar comenzó agosto con una nueva suba

Cerca del cierre de los mercados, el dólar oficial volvió a retomar su senda alcista este lunes. Así quedaron las cotizaciones.

En una jornada que marcó el inicio de una nueva semana y la primera del mes de agosto, el dólar oficial volvió a subir levemente en sus cotizaciones. Mientras que el dólar blue bajó en la primera rueda del mes.

El dólar oficial cerró este lunes a $1465 para la compra y $1515 para la venta, marcando así una suba de $5 respecto del cierre del pasado viernes. Cabe aclarar que estuvo varios días sin registrar movimientos en el minorista al público en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue bajó este lunes. El paralelo cerró a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una baja de $5 o 0,3% en promedio.

El dólar se mueve y cae el Riesgo País El Riesgo País vuelve a acercarse a la zona de 400 puntos, en una jornada favorable para los mercados.

Una nueva distensión en el conflicto de Medio Oriente mejoró el clima financiero global y los activos argentinos se benefician.