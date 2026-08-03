El dólar abrió agosto en alza a cuánto cotiza según el Banco Nación

El dólar oficial comienza la primera semana hábil de agosto con una cotización de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en las pantallas del Banco Nación . La diferencia entre ambas puntas es de $50, mientras el mercado cambia de referencia tras el cierre de julio.

El precio vendedor es el que deben observar quienes necesitan adquirir dólares a través de una entidad bancaria. En cambio, el valor comprador indica cuánto recibe una persona que entrega sus billetes estadounidenses al banco. La cotización puede modificarse durante la rueda cambiaria, por lo que conviene verificarla antes de concretar cualquier operación.

Con los valores publicados al inicio de la jornada, una persona necesita $151.000 para comprar US$100, sin considerar impuestos, percepciones o cargos que pudieran corresponder según el destino de la operación. Si busca adquirir US$500, deberá disponer de $755.000, mientras que para acceder a US$1.000 serán necesarios $1.510.000.

En el sentido contrario, quien venda US$100 recibirá $146.000. La entrega de US$500 representará un ingreso de $730.000 y una operación por US$1.000 permitirá obtener $1.460.000. La brecha entre las dos cotizaciones alcanza los $50 por unidad, una diferencia equivalente a unos $5.000 por cada US$100 intercambiados entre ambas puntas.

La operación puede realizarse desde los canales digitales del Banco Nación por parte de los clientes habilitados. Para comprar moneda estadounidense desde BNA+ es necesario tener una caja de ahorro en dólares y contar con los pesos suficientes en la cuenta vinculada. El servicio funciona durante el horario bancario, de lunes a viernes entre las 10 y las 15.

Dentro de la aplicación, el usuario debe ingresar a la opción de compraventa de moneda extranjera y seleccionar la operación que desea efectuar. Antes de confirmar, el sistema muestra el tipo de cambio aplicado, el monto que se debitará y la cantidad de dólares que se acreditará. El valor definitivo será el informado en ese momento, ya que la cotización puede variar dentro de una misma jornada.

Las proyecciones para el dólar durante 2026

El comienzo de agosto llega después de un mes en el que los analistas habían proyectado un tipo de cambio nominal promedio de $1.482. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la estimación mediana para diciembre de 2026 se ubicó en $1.673 por dólar.

Ese cálculo representa una variación interanual esperada del 15,5% respecto de diciembre de 2025. El grupo de los diez analistas con mejores pronósticos, denominado Top 10 por el organismo monetario, presentó una estimación algo menor para el cierre del año: $1.621. Estas cifras corresponden a proyecciones y no garantizan que el mercado siga ese recorrido.

Por ahora, la primera referencia de agosto deja al dólar oficial en $1.510 para la venta y $1.460 para la compra en el Banco Nación. El comportamiento de las próximas jornadas estará sujeto a la actividad del mercado cambiario y a las actualizaciones que realice la entidad durante cada rueda. Por ese motivo, el precio debe consultarse nuevamente al momento de operar.